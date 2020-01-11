В столице Ирана разгоняют митинг из-за сбитого украинского самолета

11.01.2020, Москва, Михаил Рябов

Полиция в Тегеране применила слезоточивый газ для того, чтобы рассеять несколько сотен студентов, собравшихся на митинг протеста против правящего режима после того, как власти Ирана признали вину за уничтожение по ошибке украинского гражданского лайнера со 176 человеками на борту.

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Телеведущий Андрей Медведев полагает, что студенческие протесты – это не инспирированный Западом иранский Майдан, а результат противостояния местных элит.

«Нет единой иранской элиты. Есть группы влияния, и глобально у них цели общие. А тактически они очень по-разному видят путь развития Ирана. И даже заявление по Боингу тоже результат неких внутиэлитных договоренностей. Кто-то кого-то обыграл», – поясняет Медведев в своем блоге.

«А топливом уличного протеста в любом случае, станет столичная молодежь, студенчество, потом к ним подтянутся недовольные властью в целом. Они же дружно, и будут крайними если что. Выиграют все равно инициаторы и группы влияния», – резюмировал автор.