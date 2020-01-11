11.01.2020, Москва, Михаил Рябов
 
Ближний Восток, Иран, Происшествия, Украина
Просмотров:

В столице Ирана разгоняют митинг из-за сбитого украинского самолета

Полиция в Тегеране применила слезоточивый газ для того, чтобы рассеять несколько сотен студентов, собравшихся на митинг протеста против правящего режима после того, как власти Ирана признали вину за уничтожение по ошибке украинского гражданского лайнера со 176 человеками на борту.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Телеведущий Андрей Медведев полагает, что студенческие протесты – это не инспирированный Западом иранский Майдан, а результат противостояния местных элит.

«Нет единой иранской элиты. Есть группы влияния, и глобально у них цели общие. А тактически они очень по-разному видят путь развития Ирана. И даже заявление по Боингу тоже результат неких внутиэлитных договоренностей. Кто-то кого-то обыграл», – поясняет Медведев в своем блоге.

«А топливом уличного протеста в любом случае, станет столичная молодежь, студенчество, потом к ним подтянутся недовольные властью в целом. Они же дружно, и будут крайними если что. Выиграют все равно  инициаторы и группы влияния», – резюмировал автор.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Январь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть