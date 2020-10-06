В столице Киргизии бунт. Идут захваты админзданий

06.10.2020, Москва, Олег Кравцов

В столице Киргизии массовыми беспорядками и захватом административных зданий закончились парламентские выборы.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишут «Известия».

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Лидеры проигравших партий объявили сфальсифицированными результаты выборов, потребовали их отменить и провести повторное голосование.

Днем 5 октября оппозиционеры собрались в центре Бишкека, а после попытки выломать ворота в комплекс, где расположен парламент и администрация президента, начались столкновения.

Изначально милиция оттеснила протестующих от здания, применив водометы и светошумовые гранаты, но затем в ход пошли брусчатка и коктейли Молотова.

«Ближе к ночи протестующие предприняли вторую попытку штурма Белого дома. Ворота протаранили грузовиком, после чего ворвались в здание. Внутри протестующие жгли и громили кабинеты депутатов. Некоторые мародерствовали и выходили из Белого дома с «сувенирами». Другие выбрасывали из окон стопки бумаг. В соцсети протестующие выкладывали фотографии с растоптанными портретами действующего президента Киргизии. Потом в здании возник сильный пожар, из окон повалили клубы дыма», – пишет издание.

Позже протестующие подошли к зданию Государственного комитета нацбезопасности (ГКНБ), где в СИЗО содержался бывший президент Алмазбек Атамбаев, приговоренный к 11 годам лишения свободы по делу о коррупции.

В СИЗО были выломаны ворота, после чего Атамбаев был освобожден.

«На свободу вышли и другие чиновники. Известно, что бунтовщики освободили бывшего премьер-министра Сапара Исакова, бывших депутатов Равшана Джеенбекова и Садыра Жапарова», – отмечается в материале.

Также газета пообщалась с жителями Бишкека, которые рассказали, что происходило в городе.

«Интернет до сих пор не восстановили, все сидят через VPN. Я лично сижу через домашний Wi-Fi, его не отключали, только мобильный интернет. Как говорят знакомые, протестующие объединились с силовиками и вошли внутрь Белого дома. Хотели новых выборов, а свергли власть», – сказал житель киргизской столицы, предстиавленный как Нурсултан.

Впрочем, другой житель Бишкека, Искен, говорит, что интернет и мобильная связь работают.