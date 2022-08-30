В столице Латвии из-за наплыва детей беженцев оказалась переполнена единственная украинская школа

30.08.2022  09:47 (Мск), Рига
Никита Еременко.  
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беженцы, Дзен, Латвия, Образование, Общество, Украина
Новости Украины

В четверг, 1 сентября, в детских садах и школах Латвии новый учебный год начнут более 3300 украинских детей-беженцев.

Об этом сообщает латвийский интернет-портал lsm.lv.

В четверг, 1 сентября, в детских садах и школах Латвии новый учебный год начнут...

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Данные о количестве украинских школьников могут изменяться. По последним подсчетам Министерства образования и науки Латвии, новый учебный год в этой стране начнут 3339 украинских детей. Две трети будут учиться в школах, оставшаяся треть — в детских садах.

Школы готовы и модели для их успешной реализации разные, заявили в министерстве.

В Риге в этом году будет около 700 украинских детей учиться в муниципальных детских садах, еще 400 – в частных дошкольных учебных заведениях. В общей сложности в столице Латвии — около 2000 украинских детей.

Самым популярным среди украинцев учебным заведением является Рижская украинская средняя школа, потенциал которой, как говорится в заявлении министерства, полностью исчерпан. Мест больше нет.

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