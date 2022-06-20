В столице Молдовы прошёл гей-парад, несмотря на протест мэра

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Буднично и неинтересно прошел в воскресенье гей-парад в Молдове. Около 200 представителей ЛГБТ промаршировали по центру Кишинева с традиционными радужными флагами. Малочисленность человеческого состава компенсировали собаки, украшенные той же символикой.

Кроме животных в шествии засветились депутаты парламента от правящей партии PAS и европейские дипломаты.

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Накануне ничто не предвещало такой скуки. Ведь примар Кишинева Ион Чебан отказался согласовывать маршрут шествия.

«Учитывая тот факт, что в данном контексте самыми ярыми защитниками и критиками позиции примара были представители власти, повторяю предложение провести этот парад гомосексуалистов в правительстве РМ, парламенте и президентуре», – заявил Чебан.

Против гей-парада жестко выступила Молдавская Православная Церковь. Народное собрание Гагаузии (автономия в составе Молдовы) приняло постановление «О запрете пропаганды нетрадиционных отношений, ЛГБТ на территории АТО Гагаузия (Гагауз Ери). Кроме того, на окнах парламента вывесили плакаты «Нет гомосексуальной диктатуре» и «Молдова против фестиваля Pride».

Несмотря на все это, гей-активисты демонстрировали оптимизм и веру в победу. Так женщина с мужской фамилией Анжелика Фролов заявила, что марш ЛГБТ состоится ровно в том же месте, как и планировалось.

«Улица будет перекрыта нами 19 июня с 12:00 до 13:00. Сегодня это подтвердила полиция. То, что говорит мэр, – это его фантазии. Нам не нужно разрешение», – заявила Фролов.

Так и получилось. В центр Кишинева были стянуты в несколько раз превосходящие марширующих силы полиции. Они заблокировали уличное движение, включая общественный транспорт. Была остановлена работа на стройплощадках. Не допустили в город православный крестный ход (он прошел только в Бельцах на севере Молдовы).

Возмущенные граждане кричали «Позор!» из-за спин полицейских.

Организаторам гей-парада все эти меры показались недостаточными. По окончании мероприятия они попросили «спрятать любую ЛГБТ-символику и радужные флаги, потому что это может быть небезопасно».

10 лет назад в Молдове приняли закон об обеспечении равенства «по сексуальной ориентации». С тех пор в Кишиневе каждый год проводят фестиваль ЛГБТ «Молдова Прайд» при поддержке западных посольств, регулярно вывешивающих на своих зданиях радужные флаги.

Вдохновившись примером кураторов, Молдова назначила послом в США Виорела Урсу, который является открытым гомосексуалистом. А депутат правящей партии Михай Попшой пообещал рассмотреть возможность вывесить флаги ЛГБТ на здании правительства Молдовы и президентуры. Пока этого не сделано.