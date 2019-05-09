В столице Приднестровья знамя Победы подняли под гимн России

09.05.2019, Москва, Елена Острякова

Церемония поднятия Знамени Победы состоялась в Тирасполе на площади Суворова, сообщают «Новости Приднестровья».

Почетное право поднять знамя было предоставлено ветеранам Великой Отечественной войны Владимиру Громову и Владимиру Лебедеву. Знамя подняли под звуки гимна России.

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Президент ПМР Вадим Красносельский отметил единство Приднестровья и России, которое проявляется в том числе в День Победы.

«Сегодня на площади Суворова как символ нерушимой дружбы и братства в едином строю стоят военнослужащие армии Приднестровской Молдавской Республики и Российской Федерации, которая остается надежным гарантом мира и стабильности на нашей земле», – сказал Красносельский.

После этого состоялся парад, в котором приняли участие подразделения силовых министерств республики, военнослужащие Оперативной группы российских войск, курсанты, кадеты и суворовцы – всего 10 парадных расчётов. Возглавил парад Победы легендарный танк Т-34.

В акции «Бессмертный полк» в Тирасполе приняло участие более 15 тыс чел. Акции прошли и в других городах республики.