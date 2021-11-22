В столице Республике Сербской по чертежам уничтоженного собора Московского кремля возводят русско-сербский храм

22.11.2021  21:59 (Мск), Баня-Лука,
Алексей Топоров.  
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Балканы, Босния, Дзен, История, Культура, Общество, Политика, Россия, Сербия, Церковь


Сербский член Президиума Боснии и Герцеговины и посол России в БиГ Игорь Калабухов посетили строительство русско-сербского храма в Баня-Луке.

Об этом сообщает РТРС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сербский член Президиума Боснии и Герцеговины и посол России в БиГ Игорь Калабухов посетили...

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Милорада Додика и Игоря Калабухова встретил епископ Банялучский СПЦ Ефрем, который лично ознакомил гостей с ходом строительства храма.

«Здесь возводится русско-сербский православный центр, а храм является точной копией церкви, которая когда-то была построена в Московском кремле, – сказал Додик. – Я рад, что строительство идет хорошо, и мы намерены предоставить все необходимое для того, чтобы работы были завершены в оптимальные сроки».

При этом лидер боснийских сербов отметил, что в этом году РС выделила пять миллионов боснийских марок на возведение храма.  Додик поблагодарил Русскую Православную Церковь, которая бесплатно предоставила проект разрушенного в 1929 году в Московском кремле коммунистами вместе с комплексом Чудова монастыря собора Чуда Архистратига Михаила в Хонех 16 века.

«Эта церковь будет построена по первоначальному проекту, поэтому подготовка длилась так долго. Я верю, что сейчас строительная часть пойдет гладко. Все необходимые материалы получены и доставлены», – сказал сербский член Президиума БиГ.

Додик отметил, что благодарен Российской Федерации за все, что она делает в Совете Безопасности ООН в поддержку Республики Сербской и мира в Боснии и Герцеговине.

В свою очередь Игорь Калабухов отметил, что ему очень приятно находиться в Баня-Луке сегодня, когда в БиГ начинаются Дни русской духовной культуры.

«Я чрезвычайно благодарен Правительству Республики Сербской и епископу Банялучскому Ефрему за решение построить этот храм. Я думаю, что теперь мы будем еще больше связаны, когда у нас будет часть старой Москвы в центре Баня-Луки. Мы работаем над солидарностью сербского и русского народов и развитием экономики, но это невозможно построить без веры и духовности», – заключил посол России.

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