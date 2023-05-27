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В столице Румынии молодежь провела пикет против поставок оружия на Украину, обвиняя НАТО в развязывании конфликта в бывшей советской республике, грозящего спровоцировать Третью мировую.

Молдавское издание Dimineata обращает внимание, что манифестанты вышли на протест возле обелиска, который был установлен в честь американских солдат, в годы Второй мировой войны боровшихся вместе с союзниками против нацизма. Правда, по словам пикетчиков, теперь США заставляют власти Румынии участвовать в снабжении оружием Украины, ведущей противостояние с Россией. А начались боевые действия из-за нежелания Вашингтона учитывать требования Москвы о недопустимости дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток.

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«Нужно остановить военный альянс, который растет и провоцирует Россию к ядерной войне. Остановим НАТО – остановим ядерную войну», – сказал один из ораторов.

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Польское издание Salon 24 отмечает, что на плакатах и в выступлениях манифестантов упоминалась Одесская область – по поводу нее, как известно, в Румынии существуют фантомные боли.

Собравшиеся выразили опасения касательно судьбы проживающих на Украине этнических румын, в связи с чем некоторые даже потребовали вернуть Одесский регион в лоно Румынии – дескать, это защитит не только гуманитарные права соплеменников, но и спасёт их от бомбёжек.

Впрочем, учитывая неоднократно звучавшие из Москвы заявления политиков о необходимости создания коридора до Приднестровья, похоже, что в недалёком будущем заботиться о соблюдении прав этнических румын в Бессарабии придётся все же властям Российской Федерации.