В столице Сербии чудил одурманенный идеями майдана чиновник

24.04.2019, Белград, Ксения Голуб

Сочувствующий майданщикам глава белградского района Старый город Марко Бастач вместе с 10 хулиганами сегодня в очередной раз пытался сорвать ход работ по реконструкции центральной площади Республики, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Бастач с группой поддержки заехал на огражденную территорию на самокате и препятствовал строителям, сообщил местное издание Informer.

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Рабочие были вынуждены приостановить ремонт, который и без того затянулся и продолжается уже несколько месяцев.

Напомним, что масштабные работы призваны превратить известную туристическую достопримечательность в комфортную благоустроенную зону. Однако оппозиция раскручивает протесты под предлогом борьбы за сохранение исторического облика города.

Власти уже заявили, что из-за регулярных провокаций оппозиции сроки реализации проекта будут сдвинуты.

«Из-за этого движение на площади не будет пущено 1 сентября, как планировалось ранее», – сообщил сегодня заместитель мэра Белграда Горан Весич на своей странице в Инстаграмме.

Кроме того, по его словам, подобные акции дорого обходятся бюджету города: на данный момент компания-подрядчик выставила неустойку в 2 млн. динаров. Они будут выплачены из городского бюджета.

Также Весич объявил сегодня, что парламент города примет в следующем месяце ряд мер, чтобы предотвратить незаконную деятельность муниципалитета Старый Город и привлечет к ответственности нарушителей в соответствии с законом.

Действия протестующих вызвали резкое негодование и осуждение белградцев. Один из прохожих даже плюнул в сторону Марко Бастача.

Городской комитет Сербской прогрессивной партии опубликовал заявление, где говорится о недопустимости поведения сотрудника муниципалитета Старый Город – вместо того, чтобы служить гражданам, чиновник препятствует завершению реставрационных работ.

Напомним, основные требования протестующих от «Союза за Сербию» – прекращение реконструкции города и отставка градоначальника и его команды.

Также сегодня было принято решение суда о законности строительства фуникулера из парка Калемегдан к Новому Белграду.

Спор по данному вопросу также был инициирован оппозицией.

В судебном предписании сказано о необходимости проведения археологических исследований на месте будущего строительства, однако запрета на возведение фуникулера суд не выдал.

Горан Весич в своем комментарии для издания Politika отметил, что археологические исследования были обязательны и без вердикта суда. Власть сделает все, чтобы строительство велось в соответствии с законом, заверил чиновник.