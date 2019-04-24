В столице Сербии чудил одурманенный идеями майдана чиновник
Сочувствующий майданщикам глава белградского района Старый город Марко Бастач вместе с 10 хулиганами сегодня в очередной раз пытался сорвать ход работ по реконструкции центральной площади Республики, передает корреспондент ПолитНавигатора.
Бастач с группой поддержки заехал на огражденную территорию на самокате и препятствовал строителям, сообщил местное издание Informer.
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Рабочие были вынуждены приостановить ремонт, который и без того затянулся и продолжается уже несколько месяцев.
Напомним, что масштабные работы призваны превратить известную туристическую достопримечательность в комфортную благоустроенную зону. Однако оппозиция раскручивает протесты под предлогом борьбы за сохранение исторического облика города.
Власти уже заявили, что из-за регулярных провокаций оппозиции сроки реализации проекта будут сдвинуты.
«Из-за этого движение на площади не будет пущено 1 сентября, как планировалось ранее», – сообщил сегодня заместитель мэра Белграда Горан Весич на своей странице в Инстаграмме.
Кроме того, по его словам, подобные акции дорого обходятся бюджету города: на данный момент компания-подрядчик выставила неустойку в 2 млн. динаров. Они будут выплачены из городского бюджета.
Также Весич объявил сегодня, что парламент города примет в следующем месяце ряд мер, чтобы предотвратить незаконную деятельность муниципалитета Старый Город и привлечет к ответственности нарушителей в соответствии с законом.
Действия протестующих вызвали резкое негодование и осуждение белградцев. Один из прохожих даже плюнул в сторону Марко Бастача.
Городской комитет Сербской прогрессивной партии опубликовал заявление, где говорится о недопустимости поведения сотрудника муниципалитета Старый Город – вместо того, чтобы служить гражданам, чиновник препятствует завершению реставрационных работ.
Напомним, основные требования протестующих от «Союза за Сербию» – прекращение реконструкции города и отставка градоначальника и его команды.
Также сегодня было принято решение суда о законности строительства фуникулера из парка Калемегдан к Новому Белграду.
Спор по данному вопросу также был инициирован оппозицией.
В судебном предписании сказано о необходимости проведения археологических исследований на месте будущего строительства, однако запрета на возведение фуникулера суд не выдал.
Горан Весич в своем комментарии для издания Politika отметил, что археологические исследования были обязательны и без вердикта суда. Власть сделает все, чтобы строительство велось в соответствии с законом, заверил чиновник.
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