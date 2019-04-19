В столице Сербии собрался Антимайдан против прозападного путча

19.04.2019, Белград, Ксения Голуб, фото - Иван Секулович

Акция «Будущее Сербии» в поддержку президента Александра Вучича прошла вечером пятницу в центре Белграда и собрала в несколько раз больше, чем удалось мобилизовать сербским майданщикам на этом же месте неделю назад – тогда протесты оппозиции едва набрали 7 тысяч участников.

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Сегодня провластные манифестанты заняли не только площадь непосредственно у Скупщины, но и прилегающие улицы.

Многие приехали из городов Сербии, а также Черногории, Македонии, Хорватии и Боснии и Герцеговины. Несмотря на проблемы, которые возникли с делегацией сербов из Косово, которых остановили на границе края сепаратистские албанские власти, из 155 автобусов приехало в итоге 144. А это более 7 тысяч человек. Дошли и 27 сербов, которые шли из Косово пешком. С ними встретились представители городских властей.

Люди пришли на акцию целыми семьями – с детьми, с пожилыми родителями, а также друзьями и коллегами.

Участники развернули флаги страны и плакаты «Стоп фашистам», «Будущее Сербии с Вучичем» и т.д.

Открыло митинг исполнение государственного гимна Сербии, а после слово взяла премьер-министр Анна Брнабич. Она сказала, что Сербия едина, и это показывает численность людей, которые, несмотря на угрозы оппозиции, приехали поддержать акцию.

Далее к собравшимся обратился министр иностранных дел Ивица Дачич. «Лидеры оппозиционного «Союза» имеют американские и английские СМИ, имеют поддержку Запада, имеют все, кроме одного – поддержки народа», – сказал глава дипведомства.

Завершился митинг выступлением главы страны Александра Вучича.

«Шесть с половиной лет мы работаем для Сербии, а сегодня мы видим результат. Я знаю, что вы больше оцениваете действия, чем обещания. Вы показали, что вы хотите современную, успешную Сербию. Вы показали, что не уважаете тех, кто грозит и кто хочет разрушать страну»,- сказал президент.

В связи со скандальными угрозами оппозиции сорвать всеми методами приезд сторонников Сербской прогрессивной партии и президента Вучича, и даже обещавших устроить потасовки, правопорядок обеспечивало большое количество полицейских. В небо был поднят вертолет ведомства. Рядом с площадью, где проходила акция, дежурили отряды скорой помощи, бесплатно раздавалась вода.

Разница была и в том, кто пришел сегодня на мирный митинг: здесь по большей части были представители среднего возраста, от 30 до 50 лет, а также немало работающей молодежи.

У пришедших было заметно хорошее настроение, люди по большей части отличались радостными, открытыми лицами. И при этом ни грамма алкоголя!

На данный момент акция завершилась, инцидентов на ней не было. Сейчас на площади у Скупщины проходит концерт популярного поп-певца Оливера Мандича.