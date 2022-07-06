В странах НАТО начинают публиковать страшную правду о положении дел в ВСУ

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Новости Украины

Черногорский портал Dan, ранее сочувствовавший Киеву при освещении событий вокруг российской спецоперации, опубликовал статью о ситуации с взятыми в плен украинскими солдатами.

Издание отмечает: Киев устранился от ответственности за жизни ВСУшников. По отношению к ним или их семьям не создается никаких социальных обязательств, нет «боевых выплат» и не начисляются льготы.

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Жена украинского военнопленного Марина Афишина, которая находится сейчас в Будапеште, рассказала журналисту портала, что она специально пытается рассказать на Западе о реальном отношении киевских властей к бойцам ВСУ.

По словам Афишиной, подразделение ее мужа-морпеха Павла еще в апреле сложило оружие, увидев бесполезность сопротивления в Мариуполе на позициях завода имени Ильича. Теперь в Киеве обвиняют солдат в «добровольной сдаче в плен», что, по сути, является государственной изменой. Военкоматы неохотно идут на контакты с семьями. Родственники вынуждены объединяться. Информации в официальных украинских источниках нет, списки пленных приходится формировать самостоятельно – с помощью депутатов и даже черпая данные из российских СМИ.

«Государству проще остановить выплаты и обвинить мужчин в государственной измене. Вот почему я в Европе, пытаюсь убедить наше правительство и остальной мир, что это неправильно. Украинки, потерявшие супруга из-за мобилизации, остались наедине со своими трудностями. Даже зарубежные организации, такие как Красный Крест, не могут помочь», – сокрушается женщина.

Издание предостерегает: такое отношение власти деморализует украинских солдат.

«Напрашивается очевидный вывод: захваченные украинские войска теряют интерес к отправившей их на фронт власти. Впрочем, даже служащие солдаты и офицеры мало заботят киевское правительство. В Интернете регулярно появлялись слухи о том, что необученных новобранцев отправляют на передовую. У них нет даже бронежилетов, дополнительных магазинов для оружия или аптечек. Эти мирные жители получают совсем небольшую огневую поддержку от артиллерии, так как украинские гаубицы и РСЗО постоянно обстреливают Донецк, Горловку, Ясиноватую и другие мирные населенные пункты Донбасса», – пишет портал.

Автор материала признает случаи мародёрства в рядах украинской армии – так брошенные на фронт мобилизованные сами обеспечивают себя провизией, забирая продукты у местного населения на Донбассе.

Столкнувшись с суровыми реалиями войны, эти новобранцы быстро понимают, что их семья ничего не получит после их отъезда, даже денег на возведение памятника в случае гибели.