В стране фактически отсутствует государственная отрасль по реабилитации и протезированию – специалист

Реабилитация бойцов СВО в настоящее время проходит как частная инициатива на частные пожертвования, тогда как потребность в ней очень большая еще со времен войны в Сирии. Только протезирование конечности обходится на одного бойца в 3-4 миллиона рублей.

Об этом сообщил в эфире «Радио «Крым» руководитель социального благотворительного проекта «Своим» Игорь Гончаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Проект стартовал летом прошлого года на базе одного из санаториев Евпатории, а, затем, совместно с санаторием им. Кирова началась разработка совместной программы по психологической реабилитации.

«Многие его называют афганским синдромом, чеченским, сирийским, уже СВОшным синдромом, потому что огромное количество ребят получили психологическую травму – бессонница, срывы, тяжелое психологическое состояние, и, в конечном итоге, суицид, – отметил Гончаренко. – С этим сталкиваемся всё больше и больше. И второе направление – это именно ампутанты. Взрывные, минные, осколочные ранения, отрыв конечностей. Из-за этого мы занялись протезированием».

Существующий пробел в восстановлении военнослужащих должен закрыть государственный фонд, о котором в своем послании к Федеральному собранию говорил президент Путин. Но пока в бюджете появятся деньги на комплексную реабилитацию, социализировать бойцов возможно только по частной инициативе.

«Сейчас у нас реабилитация проходит за счёт средств частных пожертвований, и большинство ребят, которые проходят реабилитацию, хотят вернуться на фронт. У них первая задача, и мы активно работаем с командиром батальона «Восток» Александром Ходаковским, вернуться на передовую. Потому что психологический синдром отражается на боевой эффективности – боец плохо соображает, у него 10-15 контузий, человек не слышит, нервный, не спит, срывается внутри команды. Для этого была разработана целая программа психологического восстановления и трудоспособности на 21 день. Как говорится, еще при Советском союзе все было отработано по реабилитации, и мы этим занялись», – пояснил руководитель проекта и добавил, что за полгода «Своим» собрал средства на реабилитацию 165 человек, а нуждаются в ней около 2-3 миллионов.

«В среднем, в зависимости от заболевания на одного человека нужно примерно от 100 до 150 тысяч рублей за курс в 21 день, и это без протезирования, – уточнил Гончаренко. – Сюда входит только восстановление, медицинская поддержка, психологическая, массажи, грязевые лечебные ванны. Протезирование слишком дорогое».

В Подмосковье возрожден Центр профессиональной реабилитации, который действовал со времен войны в Афганистане. Его также использовали после чеченских кампаний, и сейчас разработаны дополнительные реабилитационные программы.

«У них была первая в СССР протезная мастерская, которую мы сейчас совместно реанимировали, вернули мастеров и на этой базе обучаем протезистов, потому что сегодня протезные мастерские нужны в каждом федеральном округе, а их нет. В основном – Москва, Санкт-Петербург, Ростов. На Дальнем Востоке нет, в Хабаровске нет, все едут в Москву, а протезных мастерских мало, специалистов тоже. И мы тоже занялись этим направлением», – уточнил руководитель проекта.

В среднем на протезирование участника СВО необходимо 3-4 миллиона рублей. Деньги собирают всем миром на каждого бойца по отдельности.

«Мы сейчас объявили сбор средств Дмитрию Пытаеву, у него комплект рука и нога, – уточнил Гончаренко. – Это не новые современные технологии, а механические протезы, потому что на современные нет гарантий. Механические более прочные с нашими запчастями, в них можно купаться, плавать и бегать, носить тяжёлые вещи. А биометрический – он боится сырости, песка, нет чипов, всё зарубежное, ребята ждут месяцам, чтобы получить какой-то. У нас даже нет мастерской, чтобы их обслуживать, а обслуживать надо каждые 2 месяца».

Тем не менее, потребность есть, уже сегодня нужно строить заводы по производству механических и биометрических протезов, а для этого необходим государственный заказ. Опытную мастерскую в рамках проекта «Свои» планируется открыть в Крыму, потому как даже при наличии протезного завода в Симферополе военнослужащие ездят за протезами в Москву и Санкт-Петербург.

«Это же не обувь, одел и пошел, протез делается непосредственно под размер, и это сложная технология. Потом надо ещё научить пользоваться, как ходить, как садиться на стул, ложиться в постель. Это совершенно разные технологические направления, и это именно мастер-класс, то есть обучение управлять своей рукой или ногой», – пояснил руководитель проекта и добавил, что научного подхода к реабилитации или программ по подготовке таких специалистов в медицинских вузах в России не существует.

«Это самый главный вопрос, некоторые вузы этим стали заниматься, но практика нашего фонда показывает, что даже с хорошими докторскими научными работами по реабилитации гражданским специалистам сложно найти контакт с военными. Они доверяют больше тем, кто с ними прошел фронт, – считает Гончаренко. – А вот профессоры, академики, реабилитологи нашей науки, и в МГУ общался со многими, и к нам приезжали, говорят, что мы сегодня не имеем столько опыта, чтобы дать полноценную реабилитационную программу. Их должно быть несколько по психологическому состоянию, состоянию после контузии, состоянию нервных стрессов, семейной реабилитации».

На базе центра в Подмосковье специалисты МГУ проходят практику и специальные курсы по переподготовке военных психологов. Филиал этих курсов будет открыт в Крыму.