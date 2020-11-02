02.11.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Кризис, Медицина, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Экономика коллапса
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«В стране горе небывалого масштаба» – от Шмыгаля требуют явиться в Раду


Чудовищная ситуация с коронавирусом на Украине требует немедленных мер, при том, что проблема уже давно вышла за пределы полномочий Минздрава и не сдвинется без вмешательства на самом высшем уровне.

Об этом в ходе заседания согласительного совета Верховной рады заявила лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«После принятия постановления о защите людей от covid, по всей стране горе такого масштаба, которое, к сожалению, никто не видит и не ставит в приоритет. У нас сегодня не то, что не хватает коек в больницах, у нас уже скоро люди будут под больницами лежать.

Спросите у людей, попавших в больницы, какой им дают список медикаментов за свой счёт. У людей нет таких денег. Спросите людей, добились ли они тестирования? Нет. А тем, кто лечится дома, тоже никто не помогает, и они и дальше должны ехать на тестирование больными через весь город.

Ничего не изменилось с того момента, как мы приняли постановление, оно не выполняется, люди в тяжёлом горе, у них нет денег – ни лечиться, ни покупать лекарства, как и нет мест в больницах», – заявила Тимошенко.


В связи с вышесказанным она добавила, что нельзя ждать ни минуты и нужно вызывать в Верховную раду премьер-министра.

«Не министра здравоохранения, там вопросы в распределении средств. Нужно вызывать премьер-министра и немедленно спрашивать, что делает правительство для того, чтобы предоставить людям помощь в такой трагической ситуации», – подчеркнула политик.

«Кроме этого, я считаю, что нам надо срочно пересматривать бюджет и возвращать в covid-фонд те  деньги, которые с covid-фонда забрали, потому что сегодня в covid-фонде ни на что не останется денег.

Не секрет, что у нас значительная часть больных людей, вообще не тестируется. Не секрет, что некоторые умирают где-то в глухих селах и небольших городах, их даже не направляют на исследование, никто не знает, от чего они умерли.

Мы не знаем масштабы беды covid-ной, которая сейчас есть на Украине. Поэтому сегодня премьер-министра нужно вызывать в Верховную раду, если мы хоть немного отдаём отчёт, в каком состоянии сегодня государство», – заключила Тимошенко.

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