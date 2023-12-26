В стране миллионы сбежавших и сотни тысяч погибших! – Мосийчук набросился на Умерова

Анатолий Лапин.  
26.12.2023 16:41
  (Мск) , Киев
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Военные преступления, Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Украина за время войны потеряла не меньше 10 миллионов беженцев, сотни тысяч убитыми за время провального контрнаступления – и получила огромное количество нетрудоспособных. При этом, министр обороны Рустем Умеров своими заявлениями о принудительной мобилизации уехавших за границу и находящейся в США семей – лишь усугубляет этот процесс.

Об этом в эфире видеоблога «Да это так» заявил экс-депутат Верховной рады, участник карательной операции на Донбассе, нацист Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина за время войны потеряла не меньше 10 миллионов беженцев, сотни тысяч убитыми за...

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«Когда 10 миллионов за границей, когда по 6 тысяч мужчин выезжают в неделю, нам сообщают, когда гибель на фронте сотнями тысяч, когда за 15 квадратных метров можно положить подразделение при провальном контрнаступлении, когда нас разделяют как только возможно.

Когда в стране осталось плюс/минус 22 миллиона, по статистике, когда точно половина из них – пенсионеры, 11 миллионов, когда больше половины из не пенсионной части населения – это женщины и дети. Когда разворачивается абсолютно социально несправедливая мобилизация, когда господин Умеров два дня квакает – я категорически против, чтобы во время войны министром обороны был человек, чья семья находится за границей, чей брат является потенциальным уклонистом, кто не является по национальности украинцем…

У меня вопрос к господину Умерову, когда он раз за разом повторяет эти тезисы, для чего он это делает? Он хочет запугать побольше количество украинцев, чтобы купили выезд или убежали через реки, поля с Украины? Он хочет, чтобы большое число украинцев за границей начали отказываться от гражданства? Для чего он это делает?!», – вопрошал нацист.

«Он говорит, мы отправим повестки за границу украинцам. Не вопрос – я хочу, чтобы первая повестка пришла его родному брату в Соединенные Штаты», – заявил Мосийчук.

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