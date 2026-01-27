«В Страсбург не наездишься» – навальнисты уверяют, что отказались от ПАСЕ из-за дороговизны билетов

Елена Острякова.  
27.01.2026 14:24
  (Мск) , Москва
Просмотров: 196
 
Дзен, ПАСЕ, Политика, Россия, Сожрите друг друга


Лидеры запрещенной в России экстремистской организации ФБК, которых не позвали в так называемую «российскую платформу» Парламентской ассамблеи Совета Европы, утверждают, что сами не захотели туда идти.

Об этом навальнист-экстремист Леонид Волков заявил в интервью телеканалу-иноагенту «Дождь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Лидеры запрещенной в России экстремистской организации ФБК, которых не позвали в так называемую «российскую...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Если кому-то кажется, что это важная и классная штука, то отлично, что люди хотят в этом участвовать. Просто мы как организация, сфокусированная на работу в России, знаем, что жизнь коротка, ресурсы ограничены, в Страсбург не наездишься.

Мы очень серьезно обсуждали эту тему, когда нас туда звали, и решили, что наши приоритеты лежат в другой сфере. В жизни же все идет за какую-то цену. Если ты четыре раза в год ездишь в ПАСЕ, то не делаешь что-то еще», – сказал Волков.

На самом деле, о недопущении навальнистов в ПАСЕ позаботился беглый олигарх-экстремист Михаил Ходорковский. Он убедил евробюрократов, что все квази-представители РФ должны подписать так называемую «берлинскую декларацию», отрицающую принадлежность Крыма России. Экстремисты из ФБК во главе с веселой вдовой Юлией Навальной, хотя и колебались, но все-таки не решились на это.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить