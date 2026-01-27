«В Страсбург не наездишься» – навальнисты уверяют, что отказались от ПАСЕ из-за дороговизны билетов

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Лидеры запрещенной в России экстремистской организации ФБК, которых не позвали в так называемую «российскую платформу» Парламентской ассамблеи Совета Европы, утверждают, что сами не захотели туда идти.

Об этом навальнист-экстремист Леонид Волков заявил в интервью телеканалу-иноагенту «Дождь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если кому-то кажется, что это важная и классная штука, то отлично, что люди хотят в этом участвовать. Просто мы как организация, сфокусированная на работу в России, знаем, что жизнь коротка, ресурсы ограничены, в Страсбург не наездишься. Мы очень серьезно обсуждали эту тему, когда нас туда звали, и решили, что наши приоритеты лежат в другой сфере. В жизни же все идет за какую-то цену. Если ты четыре раза в год ездишь в ПАСЕ, то не делаешь что-то еще», – сказал Волков.

На самом деле, о недопущении навальнистов в ПАСЕ позаботился беглый олигарх-экстремист Михаил Ходорковский. Он убедил евробюрократов, что все квази-представители РФ должны подписать так называемую «берлинскую декларацию», отрицающую принадлежность Крыма России. Экстремисты из ФБК во главе с веселой вдовой Юлией Навальной, хотя и колебались, но все-таки не решились на это.