31.05.2018, Москва, Владимир Гладков
  1 686 просмотров
Политика, Россия, Скандал, Украина

В стремлении насолить России Украина пошла на нарушение собственной Конституции


Правительство Украины действует в нарушение Конституции, допуская молдавских пограничников на свою территорию.

Об этом в интервью информагентству «ANNA-News» заявил ректор Европейского института JUSTO Дмитрий Соин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте


По мнению эксперта, блокируя таким образом территорию Приднестровья, правительства Украины и Молдовы пытаются создать проблемы для России.

«Усиливается блокада по внешнему периметру. Если ранее Молдова установила совместные посты с Украиной, то бишь добилась блокады на центральном пункте пропуска в Кучурганах, сейчас заявлено, что еще ряд пунктов пропуска будет опекаться совместно украинскими и молдавскими таможенниками. То есть Украина допускает на свою территорию в нарушение собственной Конституции силовые структуры другой страны, лишь бы совместно насолить России и создать серьезную блокаду Приднестровья», – подытожил Соин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Май 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть