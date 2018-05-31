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В стремлении насолить России Украина пошла на нарушение собственной Конституции
Правительство Украины действует в нарушение Конституции, допуская молдавских пограничников на свою территорию.
Об этом в интервью информагентству «ANNA-News» заявил ректор Европейского института JUSTO Дмитрий Соин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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По мнению эксперта, блокируя таким образом территорию Приднестровья, правительства Украины и Молдовы пытаются создать проблемы для России.
«Усиливается блокада по внешнему периметру. Если ранее Молдова установила совместные посты с Украиной, то бишь добилась блокады на центральном пункте пропуска в Кучурганах, сейчас заявлено, что еще ряд пунктов пропуска будет опекаться совместно украинскими и молдавскими таможенниками. То есть Украина допускает на свою территорию в нарушение собственной Конституции силовые структуры другой страны, лишь бы совместно насолить России и создать серьезную блокаду Приднестровья», – подытожил Соин.
Метки: Дмитрий Соин, Молдавия, Приднестровье
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