В строй Черноморского флота возвращается ракетный корабль «Бора»

04.06.2021, Симферополь, Максим Карпенко

В ближайшее время после ремонта в строй Черноморского флота вернется малый ракетный корабль на воздушной подушке «Бора». Сейчас он находится у причала 13-го судоремонтного завода ЧФ, но уже на следующей неделе начнутся швартовые испытания корабля.

Об этом «ПолитНавигатору» сообщил военный эксперт, капитан I ранга запаса Сергей Горбачев.

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По его словам, корабль «Бора» относится к проекту 1239 «Сивуч», в составе Черноморского флота находится всего один его собрат «Самум». Горбачев отмечает, что построенный в конце 80-х годов корабль рассматривался как перспективный благодаря своему вооружению и конструкции в виде катамарана, что улучшает его быстроходность. При этом, сегодня флоту нужна как минимум еще одна такая боевая единица.

«Вообще этот проект корабля рассматривался как очень перспективный, в том числе по причине ударного комплекса, который расположен на борту… На вооружении стоят сверхзвуковые ракеты, летящие над водной поверхностью и, в общем-то, поразить их средствами противоракетной обороны довольно сложно.

Конечно, в составе флота хотелось бы видеть побольше кораблей такого типа. А если говорить о количестве – принцип очень простой: для того, чтобы в составе флота постоянно находился какой-то корабль, в данном случае ударного варианта, то должно быть в наличии не менее трех кораблей подобного типа. Один корабль находится в первой линии и выполняет задачи в отрыве от базы, в том числе на боевой службе, второй занимается отработкой боевой подготовки, а третий проходит ремонтные работы той или иной степени», – заявил Горбачев.