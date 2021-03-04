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04.03.2021, Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Политика, Россия
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В суд подан иск с требованием к Google удалить канал Навального


Основатели бюро переводов Ex Libris Геннадий и Олег Егоровы подали иск к блогеру-уголовнику Алексею Навальному с требованием моральной компенсации в размере 10 миллионов рублей за «физические и нравственные страдания», которые они испытали из-за его деятельности.

Об этом сообщает либеральный телеканал «Дождь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Самый главный повод для иска — призывы Навального к санкциям против нашей страны. Другие поводы — все эти призывы к митингам, на мой взгляд, абсолютно точно провоцируют усложнение ситуации и навлекают очередные проблемы на экономический наш курс», — сказал Геннадий Егоров.

Он добавил, что расследования Навального привели к «расколу» в обществе, и он потерял партнеров по бизнесу.

Соответчиком по иску указан Google — от его сервиса YouTube Егоровы требуют удалить канал Навального. Он, по их мнению, мешает президенту России Владимиру Путину «осуществлять руководство внешней политикой и исполнять иные функции».

В исковом заявлении говорится, что деятельность Навального «нарушает их законные права и интересы», так как «систематически препятствует» работе бюро — из-за протестов туда не могли обратиться клиенты.

Иск зарегистрирован в Люблинском суде Москвы.


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