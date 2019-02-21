В Судаке изучают законность раздачи «золотой» прибрежной земли
В Судаке прокуратура заинтересовалась выделением земли под застройку жилой и коммерческой недвижимостью в прибрежной зоне. Об этом в своем блоге сообщил крымский общественник Александр Талипов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
По его словам, речь идет о проверке законности выделения земельных участков в пгт. Новый Свет и городе Судак, которые оформлялись во время прежнего мэра и экс-вице-премьера республики Владимира Серова.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
«К проверке соблюдения требований земельного законодательства в Судаке подключилась прокуратура. Прокуратуру заинтересовали земельные участки в пгт. Новый Свет и г. Судак, выданные под строительство гостиниц и размещение магазинов, участки, мягко говоря, непростые и находятся в очень «жирных» местах.
Прокуратура запросила в администрации города сопутствующие документы. Параллельно проходит проверка постановки на квартирный учет и получения жилья, как остро нуждающимися, целого ряда лиц, среди которых родственники бывшего главы администрации – бывшего вице-премьера Крыма», – написал Талипов.
По его словам, желтым цветом на карте отмечены участки, заинтересовавшие инициаторов проверки.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.