//exit;
21.02.2019, Симферополь, Максим Карпенко
 
Коррупция, Крым, Недвижимость, ЮБК
Просмотров:

В Судаке изучают законность раздачи «золотой» прибрежной земли

В Судаке прокуратура заинтересовалась выделением земли под застройку жилой и коммерческой недвижимостью в прибрежной зоне. Об этом в своем блоге сообщил крымский общественник Александр Талипов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, речь идет о проверке законности выделения земельных участков в пгт. Новый Свет и городе Судак, которые оформлялись во время прежнего мэра и экс-вице-премьера республики Владимира Серова.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«К проверке соблюдения требований земельного законодательства в Судаке подключилась прокуратура. Прокуратуру заинтересовали земельные участки в пгт. Новый Свет и г. Судак, выданные под строительство гостиниц и размещение магазинов, участки, мягко говоря, непростые и находятся в очень «жирных» местах.

Прокуратура запросила в администрации города сопутствующие документы. Параллельно проходит проверка постановки на квартирный учет и получения жилья, как остро нуждающимися, целого ряда лиц, среди которых родственники бывшего главы администрации – бывшего вице-премьера Крыма», – написал Талипов.

По его словам, желтым цветом на карте отмечены участки, заинтересовавшие инициаторов проверки.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,










Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296
Все новости за сегодня
  • Февраль 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть