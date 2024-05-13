В Судаке возведут храм-часовню Архистратига Михаила рядом с Аллей героев

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В Судаке рядом с Аллеей героев, погибших на СВО, возведут храм-часовню Архистратига Михаила.

15-метровое здание будет видно из любой точки города и Судакской долины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Видео освящения строительства храма опубликовал в своем телеграм-канале блогер Сандро Кирьяков. На закладку часовни пришли ветераны-добровольцы.

«Храм этот возводится в память наших погибших воинов, которые ушли в вечность. Этот храм будет памятью для всех нас, здесь мы будем молиться за наших воинов. Все воины, которые уходят в вечность, становятся воинством архангела Михаила, поэтому часовня будет носить его имя», – отметил проводя чин освящения настоятель Свято-Покровского храма, архимандрит Марк.

Храм возводят на городском кладбище, окончание строительства ожидается в этом году. Все присутствующие на освящении закладки часовни получили почётное право написать свои имена на кирпичах, из которых здесь же строители начали возводить алтарную часть будущего храма.