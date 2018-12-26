В суде по отмене бандеровских переименований улиц в Киеве одержана маленькая победа
В суде по отмене переименований улиц в Киеве в честь гитлеровских коллаборационистов из ОУН-УПА одержана маленькая победа, сообщила в своем блоге правозащитник Елена Бережная.
«Сегодня Административный суд продолжил рассмотрение нашего иска о незаконности переименований Московского проспекта и имени генерала Ватутина. И у нас ещё одна промежуточная Победа!
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Наконец суд включил в состав участников процесса Киевскую организацию ветеранов. В качестве доказательств суд приобщил к материалам дела часть решения Нюрнбергского трибунала, протокол допроса офицера Третьего Рейха Штольца, заключение канадского учёного Полищука и многие другие архивные документы, что свидетельствуют о том, что Бандера и Шухевич попадают под действие законов об осуждение национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима и про увековечения Победы над нацизмом.
Поэтому депутаты Киевсовета не имели правовых оснований переименовывать данные проспекты! Уверена в нашей Победе!» – анонсирует Бережная.
Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее Бережная подверглась обыску СБУ, кроме того, украинские националисты неоднократно совершали безнаказанные нападения на правозащитницу.
Горсовет Киева в 2016 году переименовал Московский проспект в честь гитлеровского коллаборациониста главаря Организации украинских националистов Степана Бандеры.
В 2017 году депутаты проголосовали за переименование проспекта, названного в честь освободителя столицы УССР советского генерала Ватутина. Теперь он носит имя гитлеровского офицера Романа Шухевича – гауптштурмфюрера (капитана) СС.
Метки: Героизация ОУН-УПА, Елена Бережная
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