В суде по отмене бандеровских переименований улиц в Киеве одержана маленькая победа

26.12.2018, Киев, Михаил Рябов

В суде по отмене переименований улиц в Киеве в честь гитлеровских коллаборационистов из ОУН-УПА одержана маленькая победа, сообщила в своем блоге правозащитник Елена Бережная.

«Сегодня Административный суд продолжил рассмотрение нашего иска о незаконности переименований Московского проспекта и имени генерала Ватутина. И у нас ещё одна промежуточная Победа!

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Наконец суд включил в состав участников процесса Киевскую организацию ветеранов. В качестве доказательств суд приобщил к материалам дела часть решения Нюрнбергского трибунала, протокол допроса офицера Третьего Рейха Штольца, заключение канадского учёного Полищука и многие другие архивные документы, что свидетельствуют о том, что Бандера и Шухевич попадают под действие законов об осуждение национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима и про увековечения Победы над нацизмом.

Поэтому депутаты Киевсовета не имели правовых оснований переименовывать данные проспекты! Уверена в нашей Победе!» – анонсирует Бережная.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее Бережная подверглась обыску СБУ, кроме того, украинские националисты неоднократно совершали безнаказанные нападения на правозащитницу.

Горсовет Киева в 2016 году переименовал Московский проспект в честь гитлеровского коллаборациониста главаря Организации украинских националистов Степана Бандеры.

В 2017 году депутаты проголосовали за переименование проспекта, названного в честь освободителя столицы УССР советского генерала Ватутина. Теперь он носит имя гитлеровского офицера Романа Шухевича – гауптштурмфюрера (капитана) СС.