В сухопутных областях поднимают флаги в честь военно-морского позора Украины

30.11.2018, Киев, Максим Карпенко

В Смелах Черкасской области у здания местного горсовета подняли флаг украинских ВМС. Он будет висеть там до тех пор, пока сдавшиеся в плен экипажи украинских катеров не окажутся на свободе. Об этом говорится в сюжете местного телеканала «Студия Тясмин», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам начальника сектора информационно-аналитической политики горсовета Александра Головченко, флаг поднят в знак солидарности с двумя задержанными моряками ВМС, которые являются уроженцами города Смела и служили на одноименном катере еще в Крыму.

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«Смеляне наши помнят, как в 2014-м году, когда российские оккупанты захватили Крым, и наш катер «Смела» пытался вместе с другими вырваться, в знак поддержки смеляне вывешивали флаг города и флаг флота Украины, в знак солидарности.

В сегодняшние дни, когда в Украине знают о Смеле как о городе, где родился наш Олег Мельничук, мы с ним тоже солидарны, мы видим, что это действительно наш прекрасный, смелый парень, который достойно держится, не предал Украину. Мы знаем также со слов нашего командира катера «Смела», прекрасный парень, связист Владимир Веримес тоже служил. Он также оказался среди пленных.

В знак солидарности смеляне снова на нашем главном флагштоке поднимают флаг флота Украины. Парни, держитесь, мы знаем, что вы достойные герои», – заявил Головченко.