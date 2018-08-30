В Сумах молодую пару выгнали из ресторана из-за национальности

30.08.2018, Сумы, Владимир Гладков

В городе Сумы парня-араба и девушку-мусульманку не пустили в ресторан из-за цвета кожи и одежды.

Об этом сообщает украинский телеканал «1+1», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В заведении официанты потребовали от гостей предъявить паспорта, а после отказа не пропустили их в ресторан. На вопрос журналистов о причинах такого поведения сотрудники ресторана сослались на установленное руководством временное ограничение в обслуживании иностранных лиц.

«Я не понимал, что происходит, но когда мне объяснили, у меня случился шок. Если Украина хочет вступить в ЕС, то такие вещи, как дискриминация недопустимы ни в одной стране ЕС. Да и вообще расовая дискриминация не должна существовать ни в одной из стран», – заявил пострадавший гражданин Сомали и Великобритании Хабид.

«Хотел увидеть Украину, отдохнуть, и его так встретили. Мне очень стыдно за этих людей», – поддержала парня сумчанка Дарья Богатырь.

В свою очередь хозяйка заведения Людмила Мурай поспешила оправдаться, что в ресторан не пускают только конкретных лиц арабской национальности, которые ранее устраивали в заведении беспорядки.

«Никакого расизма, никакого предвзятого отношения у меня нет ни к иностранцам, ни к нашим. У нас есть ограничения в целях безопасности наших посетителей, потому что лица арабской национальности устраивали погром и мы вызывали милицию», – заверила она.

При этом сюжет вызвал неоднозначную реакцию интернет-пользователей.

«Гнать прочь этих мусульман проклятых вместе с их насильственной идеологией, которую они называют религией. Сегодня эти уроды добрые и невинные, а завтра они или их дети пойдут убивать во имя своего Аллаха.

Я не расист и против черных, азиатов и любых наций ничего не имею, но когда вижу сволочь, закутанную в тряпки, то уж хочется привязать её ими к автомобилю и тянуть несколько километров», – написал украиноязычный комментатор под ником Rtv Rtv.

«Я, если честно, не расист. Все мы люди, все под одним небом ходим. Но вот чурок (конкретно арабов) не перевариваю: 90% из 100% – это хитро*опые, напыщенные, обнаглевшие у*бки, которые считают себя, как оруэлловские свиньи, ровнее других, когда, приехав на Украину, могут посорить бабками.

Что интересно, даже те же негры ведут себя на порядок скромнее и приличнее, чем эти ср**ые хачи, а потому не удивительно, что эта нехристь вызывает своим присутствием такую негативную реакцию», – заявил очередной «блюститель расовой чистоты» Александр Карин.

Однако нашлись зрители, выразившие возмущение подобной реакцией сограждан на иностранцев.

«Читаю комментарии и все больше убеждаюсь, что люблю свою страну, но люди 90% го*но. Выхожу погулять с детьми, а 90% (из них 50% с детьми) –курят, бухают, плюют, мусорят, паркуются на тротуарах. И этим го*нюкам ещё не нравятся чистые, опрятные иностранцы. В топку вас расисты!», – пишет Valtes Maltes.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщил о том, что экс-кандидат в мэры Одессы Вячеслав Азаров назвал решение Верховного Суда о запрете переселенцам из Донбасса участвовать в местных выборах на Украине культурной сегрегацией и национальной дискриминацией, устроенной режимом майдана.