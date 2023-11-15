В Сумах начали срывать флаги с захоронений ВСУшников

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На Центральном кладбище Сум , где были захоронены украинские военные, с их могил сорвали флаги.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщила Нацполиция Сумской Сумщины.

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«Сумские правоохранители установили правонарушителя, сорвавшего флаги с могил защитников Украины. Сообщение о надругательстве на Аллее славы Центрального кладбища поступило в полицию утром. Следственно-оперативная группа Сумского районного управления полиции немедленно направилась на место происшествия. Как установили правоохранители, неизвестная личность сорвала и испортила флаги с некоторых мест захоронения военнослужащих», – говорится в сообщении.

После просмотра камер видеонаблюдения, было установлено, что флаги сорвал 43-летний местный житель, который был задержан уже вечером.

Отмечается, что полицейские «установили место, где правонарушитель спрятал флаги, и изъяли их». Утверждается, что свой поступок мужчина объяснить не смог.

«В настоящее время ведомости по указанному факту внесены в единый реестр досудебных расследований по признакам части 2 статьи 297 Уголовного кодекса Украины («надругательство над могилой, другим местом захоронения или телом умершего»). Следствие продолжается», – заявила представитель Нацполиции в области.

Задержанному грозит ограничение свободы от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.