В Сумах «Нацкорпус» избил конкурентов из «Правого сектора». Те открыли огонь

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

В Сумах боевики неонацистской группировки «Национальный корпус» напали на радикалов из запрещенного в РФ «Правого сектора».

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», говорится в заявлении руководства «Правого сектора», опубликованном в соцсети.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Сегодня в городе Сумы представители Сумской ячейки политической партии «Национальный корпус» во главе с руководителем Денисом Сокуром совершили дерзкое нападение на командира 20-й сотни ДУК ПС Сергея Супруна и пятерых других бойцов подразделения. В ходе нападения Сокур вместе с толпой в количестве 60 человек повредил два автомобиля ДУК ПС, в одном из которых находился командир 20-й сотни Корпуса – Сергей Супрун и другие бойцы подразделения, а также пытался осуществить физическую расправу над командиром и бойцами 20 -й сотни ДУК ПС», – говорится в заявлении.

Отмечается, что после «мер самообороны» правосеков задержали сотрудники местной полиции.

«При этом к представителям «Нацкорпуса» никаких вопросов не возникло, что указывает на совместно спланированную провокацию и свидетельствует о совместных преступных намерениях и взаимодействии сумского «Нацкорпуса» с органами Национальной полиции области. Подобные действия, накануне большой войны, могут совершать только подонки и антигосударственные элементы, которым является Денис Сокур и его подчиненные», – негодуют в «Правом секторе».

По мнению нацистов, в то время «когда все адекватные граждане готовятся к отправке на фронт, отброс Сокур со своими уродами совершает дерзкие провокации и занимается преступной деятельностью совместно с местным криминалитетом и продажными правоохранителями».

«Что касается правоохранителей, которые действуют на руку преступникам, покрывают их деятельность, безосновательно задерживают и изымают оружие у защитников Украины, то они вражеские, антиукраинские элементы! Точно такие, как те, которые переходили на сторону врага в 2014 году! Учитывая вышеописанное и сложившуюся ситуацию в стране, официально заявляем, что с сегодняшнего дня мы начинаем адекватно реагировать на действия подонков независимо от их структурной принадлежности и их покровителей – бандюков и сепаратистов в погонах!», – резюмируют правосеки.

Примечательно, что правосеки, оказавшиеся в меньшинстве, применили огнестрельное оружие, о чем рассказал глава местной ячейки «Правого сектора» Сергей Супрун

«В Сумах фактически начались боевые действия. Под руководством Дениса Сокура было совершено нападение на мою машину и машину моего побратима. Это произошло возле Воскресенского собора. Потом мы подъехали сюда, общались с полицией, здесь на нас побежала толпа с баллонами, ножами, и мы вынуждены были воспользоваться легальным оружием для самозащиты, выстрелили в воздух», – приводят слова Супруна местные СМИ.

По информации источников «ПолитНавигатора» в Сумах, имела место банальная криминальная разборка за сферы влияния, одной из которых является контроль за потоками контрабанды на российской границе в Сумской области. При этом уголовная история, прикрывается псевдопатриотическими лозунгами как с одной, так и с другой стороны.