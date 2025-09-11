В Сумах прилеты. ВСУ вновь ударили по Донецку американскими ракетами

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Прошедшей ночью Россия массовых ударов по Украине не наносила.

Тем не менее командование Воздушных сил ВСУ фиксировало работу дронов в Сумской, Черниговской, Харьковской областях и над оккупированной частью ДНР.

Известно, что в Сумах поражено здание одного из учебных заведений, зачастую используемых ВСУ как склады или места дисклокации личного состава.

«Значительные повреждения и частичные разрушения получили здания заведения, в одном из которых возник пожар», – информирует ГосЧС Украины.

Уже утром местные паблики сообщили о еще одном прилете в Сумах, публикуют снимки поднимающегося над местом попадания дыма.

На исходе вчерашнего дня ВСУ нанесли удар по Донецку. Местные власти сообщили, применялось высокоточное дальнобойное высокоточное оружие, по предварительным данным, американские ракеты «Хаймарс».

Известно, что удар наносился по району Республиканского травматологического центра, рядом с которым пострадали жилые дома. Кроме того, имел место прилет в многоквартирный дом возле «Детского мира», пишут местные тг-каналы.

Минобороны РФ проинформировало, что всего над территорией России за ночь было зафиксировано 17 вражеских дронов. На данный момент информации о повреждениях значимых объектов нет.

Вчера вечером, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в результате удара украиснкого дрона «повреждена крыша администрации Рыльского района и остекление в многоквартирном доме».