В Сумской области готовится провокация с трупами солдат ВСУ

Владимир Гладков.  
05.04.2023 16:35
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Провокации, Россия, Украина


Офис Владимира Зеленского стремится перебить негативную для Украины повестку в ООН, чтобы отвлечь внимание от фактов военных преступлений ВСУ, обнародованных Россией. Для этого готовится постановочное видео с мёртвыми солдатами ВСУ, якобы уничтоженными русскими «Градами» с химическими боеприпасами.

Такие данные приводит канал «Джокер ДНР», ранее неоднократно публиковавший внутренние документы ВСУ, добытые от агентуры в рядах украинской армии, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Офис Владимира Зеленского стремится перебить негативную для Украины повестку в ООН, чтобы отвлечь внимание...

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По данным источника, сценарий провокации разработан ЦИПсО ССО ВСУ. Исполнителями операции психологического воздействия возложено на тактическую группу психологических операций группировки «Сумы».

Ответственным за реализацию назначен старший лейтенант Максим Швец.

В районе Ахтырки Сумской области уже с конца марта создаются копии боевых позиций, куда привезут трупы украинских солдат с фронта и разложат их согласно замыслу.

«Трупное окоченение рекомендуется решать путём нанесения ударов тяжёлым твёрдым предметом через толстый свёрток плотной ткани по суставам ног и рук окоченевших трупов с целью восстановления подвижности конечностей. После этого указанные позиции и трупы будут обработаны боевым отравляющим веществом, которое подпадает под классификацию химического оружия. Через короткое время на место приедет иностранная комиссия, соберёт необходимые пробы и сделает заключение, что российская армия применила химическое оружие», – пояснили на канале задумку украинских военных преступников.

Одновременно с этим, по информации «Джокера», будут распространяться постановочные материалы радиоперехватов, на которых якобы русские солдаты будут обсуждать поставку химических боеприпасов для РСЗО БМ-21 «Град».

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