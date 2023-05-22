В СВО куётся великая армия – Хайруллин

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Командование российской армии не начинает решительных действий на фронте, потому что бережёт личный состав и использует СВО в качестве учебного полигона для тренировки подразделений.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил военный корреспондент Марат Хайруллин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если украинцы создали бригаду, напали на наши фланги – и потеряли полторы бригады за трое суток. Сами разбили бригады о наши фланги. Это они готовят одноразовые войска. А наши готовят войска, всё делают в длинную. Поэтому мы не торопимся, бережём ресурсы. Для нас важно, чтобы они опыта накопили, особенно на передке. Артиллерию очень берегут, переходят на колёсную базу. Сообщили, появилась какая-то гаубица на колёсах», – сказал военкор.

«Мы готовим армию не торопясь, ведь великая армия за год не строится. И более того, мы её готовим в боевых условиях. Бои малой интенсивности, которые сейчас проходят по всему фронту – это на самом деле – большая учебка. Да, кровавая, но необстрелянные бойцы не могут воевать», – добавил Хайруллин.