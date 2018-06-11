11.06.2018, Киев, Владимир Гладков

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В «Свободе» потребовали отставки украинского консула в Словакии

Консульство Украины в Вене не пожелало принять обворованных украинских спортсменов, чем вызвало на себя гнев «свободовцев».

Об этом на своей странице в Facebook рассказал заместитель председателя по вопросам политического образования ВО «Свобода» Юрий Сиротюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«2-3 июня 2018 года в столице Австрии Вене состоялся международный рейтинговый турнир по тхэквондо ВТФ пумсэ «G-1 Austrian Poomsae Open – 2018». Турнир установил исторический рекорд по количеству участников. В соревнованиях приняли участие более 800 спортсменов из 34 стран мира со всех континентов.

Национальную сборную Украины представляли 15 спортсменов из Днепра, Киева и Одессы. В целом украинские спортсмены завоевали две золотые, две серебряные и шесть бронзовых наград и заняли 11-е общекомандное место.

Учитывая то, что украинские спортсмены получают свои достижения за свой счет, без всякой поддержки государства, результат неплохой.

Возвращаясь домой, в Словакии, киевская часть национальной сборной попала впросак. У спортсменов из автомобиля похитили вещи, деньги, все личные документы. Представители сборной сразу же позвонили в украинское консульство в Братиславе и сообщили о неприятном происшествии, которое случилось с ними. Вместо того, чтобы успокоить спортсменов, поддержать их, предоставить необходимую консультацию, консул – Богданова Светлана Степановна – заявила, что сможет записать на прием не раньше, чем через две недели. К этому времени необходимо искать себе средства на существование, потому что «Братислава – дорогой город». Только после предоставления огласки этому делу, консул таки согласилась принять на второй день пострадавших украинцев. В то же время её поведение, тон, желание заработать на украинцах (требовала с каждого спортсмена по 35 евро консульского сбора за оформление транзитных документов), попавших в беду, неприемлемы. Причем присутствовавшие на приеме спортсмены воочию видели в консульстве других украинцев, попавших в подобную ситуацию. Последние рассказывали, что только обращение в словацкую полицию заставило консульство хоть как-то реагировать на сложившуюся ситуацию.

История с украинскими спортсменами закончилась успешно. Вынужденно пробыв на территории Словакии двое суток, при активной поддержке из Украины, спортсмены все-таки вернулись домой. А что происходит с теми украинцами, которые не имеют возможности обратиться в МИД, чтобы повлиять на действия консула? Вопрос вовсе не риторический… Поэтому давайте сделаем эту даму известной и безработной…», – написал он.

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