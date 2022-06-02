В Святогорской Свято-Успенской Лавре погибли монахи, взятые в заложники украинскими нацистами

В результате боевых действий в Святогорской Свято-Успенской Лавре погибли несколько священников и пострадали строения.

«С глубокой скорбью сообщаю, что 30 мая во время боестолкновений пострадали 3-й и 4-й монашеские корпусы Святогорской Свято-Успенской Лавры. При обстреле погибли благочинный Лавры архимандрит Галактион, монах Аристоклий, монахиня Варвара. Ранения получили иеромонахи Иоасаф и Амфилохий, а также иеродиакон Алипий. Количество погибших и пострадавших мирян на данный момент неизвестно. Прошу ваших святых молитв об упокоении погибших и о скорейшем выздоровлении раненых», – заявил митрополит Донецкий и Мариупольский Илларион.

Об этом сообщили в Донецкой и Мариупольской епархии УПЦ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт Института стран СНГ Кирилл Фролов пояснил «ПолитНавигатору», что духовенство Лавры находится в заложниках у ВСУ, которое оборудовало огневые позиции на высотах, где находится монастырь.

«Убиенные нацизмом, униатской ересью украинства мученики, – иноки Святогорской Лавры, которых нацисты из ВСУ используют в качестве живого щита, на небесах вымолят освобождение Святогорской Лавры – оплота русского Православия, послушники которой сражались в ополчении в 2014 м году. Здесь истово поминают русского и подлинно Вселенского Патриарха Кирилла и обличают «укрофекалию», – сказал Фролов.

Он напомнил, что «освобождение Святогорской Лавры откроет дорогу на Славянск, являющийся духовным истоком Новороссии».

«Здесь при Екатерине Великой была создана не подчинявшаяся Киеву Славяно-Херсонская епархия, простиравшаяся до Одессы во главе с владыкой Евгением (Булгарисом), идеологом Новороссии как русского плацдарма для освобождения Константинополя. Так что битва за Святогорск и Славянск имеет огромное метафизическое значение.

А сегодня освобождение Святогорской Лавры метафизически открывает путь к освобождению Матери монастырей русских, великой Киево-Печерской Лавры. Жизненно необходимо ее освобождение от «укрофекальной», автокефалистской заразы. Это является главной сакральной целью священной военной операции православной Русской армии, попытки отказа от которой равносильны отречению от православной веры», – заключил Фролов.