В связи с военным положением украинцам запретили охоту на границе с Россией

30.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

В приграничных районах Сумской области запретят охоту в связи с введением на территории области военного положения.

Об этом сообщает пресс-служба Гослесагентства.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“В связи с введением на территории области военного положения, в приграничных районах области запретят охоту”, – цитирует председателя Сумской ОГА Николая Клочко пресс-служба ведомства.

“Мы приняли решение с максимальным соблюдением прав и свобод граждан, без нарушения Конституции, законов Украины”, – отметил глава области.

По словам Клочко, усиленные меры будут осуществляться по охране государственной границы, в том числе “вводится запрет без документов находиться в пограничной зоне, запрет на аэро-, видео-, фотосъемку без согласования с соответствующими службами и воинскими частями”.

“Наряду с запретом на проведение в приграничных районах охоты, запрещается проведение сельскохозяйственных работ на территории 1 км от границы с 18:00 до 6:00 без соответствующих разрешений пограничников. А граждане, которые находятся в пограничной зоне, должны иметь при себе личные документы”, – добавили в Гослесагентстве.

В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца. 26 ноября Верховная Рада после консультаций одобрила военное положение, но только на 30 дней и в отдельных областях.

Согласно президентскому указу, военное положение вводится с 14:00 26 ноября 2018 года сроком на 30 суток до 14:00 26 декабря 2018 года. 28 ноября Президент подписал закон на утверждение этого указа, его опубликовали в тот же день. Закон предусматривает введение военного положения в 10 областях Украины.