30.08.2020, Москва, Александр Макаров
 
Культура, Ливия, Политика, Россия
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В Сыктывкаре прошла премьера фильма «Шугалей-2»


В городе Сыктывкар Республики Коми состоялся премьерный показ фильма «Шугалей-2». История, основанная на реальных событиях, повествует о российском социологе Максиме Шугалее. После похищения террористами он оказался в ливийской тюрьме «Митига» и находится в ней уже почти полтора года.

Громкую премьеру посетили исполнитель главной роли Кирилл Полухин, съемочная команда фильма и известные политики. На первом показе присутствовали врио главы республики Владимир Уйба и мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова. Посмотрели фильм и другие представители политического истеблишмента – члены местного госсовета, Совфеда РФ и Госдумы.

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Продолжение боевика «Шугалей» рассказывает о тяжелой жизни россиянина в заключении. В стенах «Митиги» Максим Шугалей продолжает собирать важные сведения о ситуации в Ливии.

Важно отметить, что первая часть фильма была переведена на английский и арабский языки. Критики высоко оценили качество ленты, несмотря на сжатые сроки съемок. Картину удалось полностью закончить менее чем за год. Зрители особенно отмечали операторскую работу и игру актера Кирилла Полухина.

Максим Шугалей находится в плену вместе с переводчиком Самером Суэйфаном. В Ливию социологи прилетели по просьбе правительства для сбора информации. В «Митиге» на россиян оказывают тяжелое физическое и психологическое давление. Связаться с пленниками невозможно.


Фильмы о судьбе россиян призваны обратить внимание широкой общественности на беззаконие, происходящее в Ливии. Общественный резонанс, вызванный картинами, может помочь освободить россиян.

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