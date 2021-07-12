В Таджикистане надеются, что российские военные помогут отразить атаку талибов

Если афганские талибы предпримут массированную атаку на Таджикистан, то на помощь республике придут российские военные.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Московскому комсомольцу» заявил таджикский политолог Парвиз Муллоджанов.

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«Конечно, есть опасения, что будет обострение ситуации и ухудшения вдоль границы. Могут быть прорывы боевиков в будущем. Если говорить о малых группах, которые могут пройти границу, то местные силы вполне справятся, но если будут большие, то тогда будет задействованы непосредственно силы ОДКБ, прежде всего, 201-я дивизия [в настоящее время – 201-я российская военная база]», – пояснил эксперт.

Он также считает, что если талибы и захотят прорвать границу, то сделают это небольшими отрядами, а не масштабным вторжением.

«Сейчас они заняты внутренними делами, потому что афганская война только разгорается. Но если они решат свои проблемы и установят правительство, то их заинтересованность соседними странами вырастет. Опасность не в том, что будут крупные прорывы, опасность – в экспансии революции.

Талибан будет поддерживать какие-то среднеазиатские радикальные организации, боевиков, которые находятся в их рядах. Они будут вести, так называемую, гибридную войну. Это и ведение пропаганды, организационная, финансовая и информационная поддержки, создание лагерей, проникновение мелких групп на территорию Таджикистана – все это возможно и опасность всегда существует», – считает эксперт.