«В тайге Путин и Шойгу договаривались воевать против Украины» – Муждабаев

24.03.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Президент России Владимир Путин и министр обороны вынашивали планы нападения на Украину.

Об этом в своем блоге пишет бывший российский либеральный журналист, а ныне осевший в Киеве пропагандист-меджлисовец Айдер Муждабаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Муждабаева, Путин доверяет только Шойгу, потому и общаться они поехали в тайгу, где их никто не услышит.

«Что могут обсуждать Путин и Шойгу в тайге, куда они побрели за камнями с метеоритами? Я уверен, что они там обсуждают дальнейший план действий, потому что больше не доверяют никому. И только в лесу, отойдя от последнего охранника на сто метров или на сколько там могут, видно, эти два человека в основном решают. Ну, Путин решает, конечно, в любом случае, но это тот, кому он доверяет, как я понимаю, – Шойгу…

Я не знаю, в какой форме будет эта война, но то, что они ее начали готовить, в этом у меня нет никаких, ни малейших, ни одного сомнения. И готовят они ее в разных формах. Они сейчас думают, что делать, прикидывают к носу, как говорится, как с этим быть»,- заявил Муждабаев.