В Тайване пришлось долго объяснять, что украинцы лучше других – Гопко

Таким «промытым российской пропагандой» странам, как Судан, Сирия и Афганистан нужно объяснять, что геноцид и войны у них на родине – это другое, а потому сейчас всё внимание необходимо уделять только конфликту на Украине.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявила экс-депутат Верховной рады, председатель правления Сети защиты национальных интересов «АНТС» Анна Гопко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам нужно проявлять [инициативу], действовать проактивно, не ждать, что они к нам с пониманием – геноцид и так далее. Нет, Россия столько вложила пропаганды. Ещё есть такое: почему мы должны вам сочувствовать, когда у нас тоже происходит геноцид, то к нам, из-за того, что мы не того цвета, нет такого внимания, как к вам. Есть и такая история. Я когда была в Тайване на «Глобальном саммите демократии», были представители из Судана, Сирии, Афганистана, Ирана, я где-то чувствовала такую вещь, что «нас тоже насилуют, убивают, пытки, но сейчас всё внимание Украине». И нужно было объяснить, что это атака вообще – на человечность, на гуманность, и здесь победа Украины означает так же победу над авторитаризмом, это будет также наш взнос и в нашу борьбу. Что мы не конкурируем, а мы как раз совместно взаимопомогаем для того, чтобы остановить военные преступления и так далее», – валяла дурака Гопко.