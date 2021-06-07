В Тамбовскую область прибыл депутат Госдумы за наказами избирателей

07.06.2021, Тамбов, Иван Добровольский

Депутат Госдумы РФ и глава партии «Родина» Алексей Журавлев прибыл с рабочим визитом в Тамбовскую область. В рамках проекта «РАЛЛИ», анонсированного им, он проведет в регионе несколько дней.

Эта поездка Журавлева отличается от завершившихся недавно турне по Северу и Северо-Западу России. На этот раз он намерен встретиться с главами всех районов Тамбовской области. Уже по приезде депутата успели представить всем главам муниципалитетов. Встреча происходила в Мичуринске.

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Стоит отметить, что «Родина» пользуется большой поддержкой в указанном регионе. Даже врио мэра Тамбова – член именно этой партии. Кроме того, здесь действует программа партии под названием «Помощь и доверие». В ее рамках, нуждающимся выдаются продуктовые наборы. Уже нескольким тысячам жителей Тамбовщины вручили такую помощь.

Похоже, что Алексей Журавлев намерен баллотироваться в Госдуму нового созыва в 2021 году именно от Тамбовской области. Сейчас он представляет в парламенте страны Воронежскую область.

Несколько следующих дней политик проведет на тамбовской земле, побывает в важных местах, поговорит с местным населением и т.п.

Примечательно, что практику подобного знакомства с территориями, Журавлев применяет давно. Сейчас в планах родинцев на лето – объехать сотню малых городов страны.