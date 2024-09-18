В Татарстане диссидент-рецидивист воспитывал несовершеннолетних экстремистов и террористов

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Полиция Набережных Челнов задержала сегодня старейшего сепаратиста Татарстана, 73-летнего Зиннура Аглиуллина.

Пик его антироссийской активности пришелся на 1990-е годы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Тогда, во время демонстраций националистов в Казани, он избивал цепями представителей нетитульных национальностей и милиционеров. В 1993 году он обвинялся в организации массовых беспорядков и незаконном изготовлении или сбыте оружия. В 2012-м – привлекался за «возбуждение ненависти либо вражды». Аглиуллин получал как условные, так и реальные сроки.

Время шло, но «не стареют душой ветераны». В прошлом году Аглиуллин вступил в экстремистское движение «Янарыш Татар Халык Партиясе» («Татарская народная партия «Янарыш»), штаб-квартира которого базируется в США.

Престарелый сепаратист успел вовлечь в экстремистскую идеологию минимум троих молодых людей. Аглиуллин еженедельно давал им «уроки» по воспитанию национального самосознания, правилам борьбы с действующим режимом и с русскими. Один из завербованных, 11-классник Марат создал информационный канал, где призывал к совершению терактов, нападению на силовиков, к поджогам, а также выступал за отделение Татарстана от России.

Воспитанники Аглиуллина также были сегодня задержаны, как и члены запрещенной в России Хизб ут-Тахрир аль-Ислами. В ходе обыска в доме Аглиуллина была изъята экстремистская литература. Ему грозит тюремное заключение сроком до 10 лет.