В Тбилиси хотят возвращения туристов и по-прежнему винят российскую делегацию

26.07.2019, Москва, Михаил Рябов

Какая бы власть ни была в Тбилиси, население Грузии не смирится с потерей Абхазии и Южной Осетии, заявил в интервью «Московскому комсомольцу» спецпредставительпремьер-министра Грузии по связям с Россией Зураб Абашидзе.

«Надо вам приехать в Грузию, отъехать от Тбилиси на 30 километров и посмотреть, как выглядит так называемая «новая реальность», к принятию которой российская сторона нас призывает… Я имею в виду ситуацию на самой разделительной линии. Там ежедневно задерживают, похищают наших граждан. Идет так называемая. Идет милитаризация этих регионов. Все сложнее становится переход для местных жителей. Затруднены гуманитарные контакты. И привыкнуть к этому невозможно. А со стороны России мы слышим: есть торговля, туризм, а об этих территориях забудьте. В этом вся проблема. И принять эту ситуацию невозможно по определению, какая бы власть не была в стране», – сказал грузинский дипломат.

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Он возложил вину на российских делегатов, приезд которых спровоцировал беспорядки в Тбилиси.

«Незнание чего-то для политика и дипломата не может быть оправданием. Они люди опытные и должны были знать, что на форуме будут говорить не тосты, а будут критические высказывания в отношении политики России в Абхазии и Цхинвальском регионе», – сказал Абашидзе.

Он также дал понять, что в Грузии не согласны с трактовкой истории Владимиром Путиным, который подчеркнул, что в свое время Абхазия и Южная Осетия имели отношения с Россией как самостоятельные государства.

«Ученые из Академии Наук опубликовали письмо, в котором дали исчерпывающие разъяснения по всем вопросам принципиального характера. В том числе в отношении Абхазии и Цхинвальского региона и их истории в составе единого грузинского государства. Грузия – древнейшее христианское государство. Вопросы его границ в разные периоды истории основательно изучены. На этот счет имеется уйма достоверных источников. Древние грузинские племена упоминаются еще в Ветхом Завете. А истоки грузинской письменности восходят к первому тысячелетию до нашей эры», – заявил Абашидзе.

Он утверждает, что в Тбилиси положительно восприняли решение Путина не вводить дополнительные санкции против Грузии и рассчитывают на возвращение российских туристов.

«Реакция руководства Грузии была позитивной. Думаю, пик напряжения пройден. Сейчас главное – сохранять спокойствие. За последние годы большое количество россиян посетили Грузию и у большинства остались позитивные впечатления. Они увидели, что рядовые грузины относятся к ним положительно. По международным стандартам Грузия считается безопасной страной для туристов. За последние годы не было ни одного случая физического оскорбления российского туриста», – уверяет Абашидзе.