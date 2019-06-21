В Тбилиси не утихают протесты. Под прицелом – уже местная политэлита

21.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

В грузинской столице второй день продолжаются протесты, детонатором которых стал скандал с участием депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова, нарушившего по мнению грузин, дипломатический этикет в парламенте страны, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Наблюдатели отмечают ряд важных изменений в тональности протестов, все больше перерастающих антироссийскую повестку и меняющих адресат на политический класс самой Грузии. В частности, в отличие от вчерашней акции, которой руководили оппозиционные партии, микрофон на трибуне взяли представители общественности. Их главное требование – изменить избирательную систему, перейдя от мажоритарно-пропорциональной на пропорциональную систему выборов.

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Участники акции также потребовали отставки министра внутренних дел Гиоргия Гахария, отдавшего приказ разогнать митингующих, и расследования фактов превышения полномочий полицейскими во время вчерашней акции. Кроме того, к протестующим присоединились студенты, заявившие, что не приемлют насилия ни со стороны властей, ни со стороны оппозиции.

Кроме того, наблюдатели обращают внимание на то, что сегодняшняя акция проходит без каких-либо инцидентов и призывов к насилию. Перед зданием парламента находятся от пяти до восьми тысяч человек.

Ряд экспертов также обращает внимание на отчетливо проявившиеся антиэлитарные настроения участников протестов в Тбилиси.

“Похоже, зачинщики вчерашней акции в парламенте – депутаты от саакашвилевского Единого национального движения – недооценили, что накопившиеся протестные настроения направлены, как и во многих других странах, против верхушки вообще. То есть прежнее и нынешнее начальство обрыдли в равной степени. Это феномен прошлогодней Армении. А отчасти и Украины-2019. Можно называть это популизмом, а можно износом политического поколения. Для молодежи, похоже, что Саакашвили, что Иванишвили – одинаковый отстой, питомцы одного корыта. Что не вполне справедливо, но и совсем не абсурдно”, – пишет российский политэксперт Федор Лукьянов в своем авторском блоге “Россия в глобальной политике”.