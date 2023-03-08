В Тбилиси возобновились беспорядки: США включили «план Б»

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Вечером 8 марта в центре Тбилиси возобновились столкновения полиции с боевиками оппозиционной партии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение».

Повод для беспорядков – принятый накануне в первом чтении закон об иностранных агентах. Он заставит отчитываться о финансировании из-за рубежа многочисленные СМИ, партии и организации, получающие деньги (от 20% и выше бюджета) из США и ЕС. Прозападные грантоеды увидели в этом угрозу и объявили инициативу властей «пророссийской».

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Вчера по итогам столкновений было арестовано под 70 саакашистов.

Госдеп США ожидаемо осудил действия полиции по разгону участников беспорядков, назвав их «мирными манифестантами», несмотря на попытки штурма парламента и бросание камней в правоохранителей.

Сегодня оппозиции удалось собрать куда более значительную толпу – СМИ оценивают число манифестантов от 15 тысяч человек. Как и вчера, после попыток штурма парламента полиция начала оттеснять дебоширов с площади перед законодательным органом страны, используя светошумовые гранаты.

Грузинский политолог Шота Апхаидзе пояснил «ПолитНавигатору», что сегодня полиции будет действовать труднее, поскольку в толпе появилось много «зомбированных» боевиков из числа молодежи.

«У американцев был заранее приготовлен «план Б». Молодежь была заранее дезинформирована. Ее накачивали на протяжении полутора месяцев. По вузам ездила одна наша «правозащитница», которая инструктировала совместно с представителями USAID и Фонда Сороса студентов, будто новый закон – «российский, русский». Студенты, на самом деле, даже не заглянули в этот законопроект и не знают, что в США есть аналогичные нормы. Их жестко обманули. Увидев вчера, что деструктивная оппозиция сама ничего не смогла сделать, решили сегодня подтянуть студентов. У американцев есть несколько вариантов, они будут раскачивать общество, пока не добьются своей цели. Параллельно стало известно об аресте двух вернувшихся с Украины наемников, у обоих нашли оружие, взрывчатку. Они готовились выйти на акцию, вооружать «активистов», нападать на полицию и развязать гражданскую войну. Мой прогноз, что все это будет продолжаться. Готовится провокация с сакральной жертвой среди молодежи. Не исключено также, что, помимо штурма парламента, будет предпринята попытка освободить Саакашвили, который находится в частной клинике», – сказал Апхаидзе.

Накачанная антироссийской пропагандой жительница Тбилиси на манифестации днем 8 марта с плакатом о том, что ей нужны не цветы, а Грузия, свободная от России