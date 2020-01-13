В Тбилиси ждут новых антироссийских погромов

13.01.2020, Тбилиси, Михаил Рябов

В Грузии есть риск возобновления антироссийских погромов из-за вероятности визита в Тбилиси главы МИД РФ Сергея Лаврова, пишет сегодня газета «Коммерсант».

Как поясняет издание, Грузия с ноября занимает переходящий пост председателя Совета Европы. А следующая встреча министров этого объединения запланирована на май в Тбилиси. Туда может приехать и Лавров.

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Издание напоминает, что «высокопоставленные российские официальные лица не посещали Грузию с августовского конфликта 2008 года», а минувшим летом в Грузии начались беспорядки из-за приезда депутата Госдумы Сергея Гаврилова, который во время заседания православной ассамблеи оказался в кресле спикера грузинского парламента.

В случае приезда Лаврова сторонники Михаила Саакашвили обещают «еще более массовые протесты, чем в июне 2019 года» – по их мнению, глава МИД РФ попадает под действие закона «Об оккупации» и должен нести наказание на незаконное, с точки зрения Тбилиси, посещение Абхазии и Южной Осетии.

В МИД России на запрос газеты о поездке в Грузию ответили, что график Лаврова на май еще не сформирован. Неофициально источники признают, что шансы на приезд в Тбилиси невелики.