13.01.2020, Тбилиси, Михаил Рябов
 
Грузия, Политика, Россия
Просмотров:

В Тбилиси ждут новых антироссийских погромов

В Грузии есть риск возобновления антироссийских погромов из-за вероятности визита в Тбилиси главы МИД РФ Сергея Лаврова, пишет сегодня газета «Коммерсант».

Как поясняет издание, Грузия с ноября занимает переходящий пост председателя Совета Европы. А следующая встреча министров этого объединения запланирована на май в Тбилиси. Туда может приехать и Лавров.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Издание напоминает, что «высокопоставленные российские официальные лица не посещали Грузию с августовского конфликта 2008 года», а минувшим летом в Грузии начались беспорядки из-за приезда депутата Госдумы Сергея Гаврилова, который во время заседания православной ассамблеи оказался в кресле спикера грузинского парламента.

В случае приезда Лаврова сторонники Михаила Саакашвили обещают «еще более массовые протесты, чем в июне 2019 года» – по их мнению, глава МИД РФ попадает под действие закона «Об оккупации» и должен нести наказание на незаконное, с точки зрения Тбилиси, посещение Абхазии и Южной Осетии.

В МИД России на запрос газеты о поездке в Грузию ответили, что график Лаврова на май еще не сформирован. Неофициально источники признают, что шансы на приезд в Тбилиси невелики.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Январь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть