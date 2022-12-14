«В течение месяца белорусы вторгнутся на Украину» – израильский наемник

На территории Белоруссии скапливается все больше техники, белорусских и российских войск, которые подтягиваются к границе Украины, и удар с севера лишь вопрос месяца.

Об этом в эфире канала «Politeka» заявил воюющий за ВСУ экс-командир израильского спецназа Денис Десятник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Война затянется на пару лет. У нас тем более все время есть направление белорусское, о котором мы тоже не должны забывать, что там тоже сконцентрировано большое количество российских войск. Плюс сама Белоруссия, сам Лукашенко полностью подвластен Путину, пляшет под его дудку, поэтому он нестабилен. Он постоянно меняет свои решения. То он нападет, то он не нападет, то вместе с Путиным, то не вместе. Он просто еще тоже один дурачок, не лучше, чем Путин. Поэтому нельзя забывать об этом направлении. Я думаю, что в какой-то момент нападение со стороны Белоруссии будет. Не просто там скопление войск. То, что говорят, что нет достаточно техники, там есть достаточно техники, все скапливается. Мы не должны недооценивать, что с того направления у нас не пойдут войска. Да, пойдут», – вещал нацист.

Он подчеркнул, что Белорусские войска уже находятся в непосредственной близости к границе и в течении месяца решаться на вторжение.

«То же самое и белорусская армия, она была приведена в боевую готовность. На данный момент они тоже начали концентрацию, уже подводят ближе войска к границе. То, что это произойдет завтра – нет. Но это произойдет, и я думаю, что это произойдет в течении месяца точно», – добавил израильский наемник.