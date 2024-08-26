В Telegram назвали «абсурдом» обвинения в адрес Дурова и поклялись, что соблюдают законы ЕС

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Команда Telegram выпустила первое официальное заявление с момента задержания во Франции своего основателя и руководителя Павла Дурова.

Вменяемые Дурову обвинения в тексте названы «абсурдными».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Telegram соблюдает законы ЕС, включая Digital Service Act (Закон о цифровых услугах) — его модерация соответствует отраслевым стандартам и постоянно совершенствуется. Павлу Дурову нечего скрывать, и он часто путешествует по Европе. Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление этой платформой. Почти миллиард пользователей по всему миру используют Telegram как средство общения и как источник важной информации. Мы ждем скорейшего разрешения этой ситуации», — говорится в сообщении.

В качестве подтверждения глобального характера своего детища сказано, что самым активным рынком для Telegram в 2023 году стала Индия, где приложение было скачано почти 84 млн раз. На втором месте Россия с 35 миллионами загрузок, а на третьем США — с 29,9 млн. В топ-10 охвата «телеги» входит и Казахстан – с 12 миллионами пользователей.

Франция же занимает лишь девятое место по числу загрузок Telegram — в 2023 году было зарегистрировано 7,5 миллиона установок мессенджера.

«Мы ожидаем быстрого разрешения этой ситуации», — резюмировала команда Telegram.

Тем временем, как сообщает AFP, суд во Франции продлил срок содержания Павла Дурова под стражей на 48 часов – до заседания, который состоится уже сегодня или завтра. Защита, скорее всего, будет просить отпустить его под залог или отправить под домашний арест. Французские медиа, при этом, сообщают, что с большой долей вероятности Дурова не выпустят под залог.

По информации агентства, французские власти хотят выяснить взаимодействия Дурова с Кремлем и допросить из-за подозрений в прослушивании менеджера Макрона через защищенную сеть TG.

«Также среди возможных обвинений: терроризм, наркотики, соучастие, мошенничество, отмывание денег, педофильский контент». Дурову могут предъявить, среди прочего, отмывание денег и содействие терроризму», — сообщает TF1.

По совокупности Павлу Дурову грозит до 20 лет французской тюрьмы.

Тем временем, в России, если верить связанному с силовиками российский телеграм-каналу «Baza», после задержания Дурова, сотрудникам ряда силовых ведомств поручили удалить рабочую переписку в Telegram.

По информации канала, такое поручение также якобы получили должностные лица Администрации президента и правительства РФ, чиновники Минобороны.

Такие меры якобы связаны с обнародованным французскими СМИ намерением спецслужб Франции добиваться доступа к перепискам в Telegram, связанным, по их версии, с преступными сообществами, а также подсанкционными компаниями и лицами.

Создатель криптовалюты Ethereum Виталик Бутерин написал в сцсети, что казус Дурова нанес удар по будущему программного обеспечения и свободе коммуникаций в Европе.

«Я ранее критиковал Telegram за несерьезный подход к шифрованию. Но обвинение, по-видимому, заключается просто в «отсутствии модерации» и отказе от раскрытия данных пользователей. Это выглядит очень плохо и тревожно», – считает он.