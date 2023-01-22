В Telegram показали результаты работы артиллерии ЧВК «Вагнер» под Соледаром
Подразделения ЧВК «Вагнер» продолжают бои в районе города Соледар. В Telegram-канале «Военный осведомитель» опубликовано видео, снятое на позициях противника.
Как отметили авторы канала, «вагнеровцы» провели контроль работы артиллерии по позициям украинской армии. В кадр попало около десяти тел солдат ВСУ.
«Контроль результата успешной работы артиллерии «Вагнера» по украинским позициям в районе Соледара. В кадр попадают несколько трупов солдат противника», – написали под видео авторы канала.
После освобождения Соледара «музыканты» продолжают продвигаться в Бахмутском районе ДНР. Накануне под их контроль перешел населенный пункт Краснополье. Также «оркестр» продвинулся под самим Бахмутом, где недавно были освобождены населенные пункты Клещеевка и Опытное.
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