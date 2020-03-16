В Тернополе полицаи подрались с нацистами и порвали русофобский плакат

16.03.2020, Тернополь, Тарас Стрельцов

Полсотни националистов и экс-боевиков «АТО», возмущённых «капитуляцией» Владимира Зеленского и его команды на переговорах по Донбассу, провели митинг под зданием тернопольской областной администрации.

В ходе мероприятия руководитель областного штаба «Правого Сектора» Назар Сарабун зачитал обращение к СБУ и МВД, в котором националисты требовали расследовать «преступную деятельность» руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака и экс-президента Леонида Кучму.

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«Мы просим СБУ провести расследования по факту государственной измены, совершенной гражданами Ермаком и Кучмой, и расследовать причастность к этому преступлению других государственных деятелей Украины, в частности – президента Украины Владимира Зеленского, и провести необходимые мероприятия для пресечения преступной деятельности выше упомянутых особ и их подельников», ­– потребовал радикал, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Также член «Правого сектора» возмутился запретом со стороны правоохранительных органов ходить с шинами по городу.

«Сегодня ко мне подходят ребята и говорят: «Проводятся превентивные мероприятия, вы не можете ходить с шинами тут». С какого времени любой из нас не может ходить по Тернополю с шинами?!», – сказал националист.

После чего он призвал к массовым демонстрациям в Киеве.

«Мы переступили через себя, и пришли к выводу, что необходимо совместно двигаться и при необходимости даже поехать отстаивать государственные интересы в Киеве», – добавил Сарабун.

В свою очередь, депутат тернопольской областного совета от партии «Свобода» Богдан Бутковский возмутился слабой поддержкой митинга со стороны местных жителей.

«Проблема в том, что в нашем патриотичном крае, где все, безусловно, разделяют ценности Бандеры и Шухевича, есть люди, которые из-за страха, из-за каких-то политических амбиций, из-за непонимания ситуации не видят, что мы можем попасть в ситуацию потери нашей государственности», – возмутился депутат.

После чего началась драка между участниками акции и полицией, в результате которой у радикалов отобрали шины. Также в результате потасовки был порван плакат «Россия – агрессор».

Напомним, 11 марта на заседании трехсторонней контактной группы в Минске подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ЛДНР.