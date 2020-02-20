В Тернополе устроили молебен, чтобы отогнать эвакуированных из Китая украинцев

20.02.2020, Тернополь, Вадим Москаленко

Местные жители в пригороде Тернополя провели молебен против размещения в санатории украинцев, эвакуированных из Китая, где бушует коронавирус.

Стрим опубликовали на странице «Файне Мисто» в «Facebook», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Служба проходила вчера вечером на въезде в санаторий «Медоборы» неподалеку от города, куда, по нению местных, должны были доставить эвакуированных.

«С нами Бог, и мы отправляем молебен, чтобы боженька помогла от нас это всё отвлечь», – заявила одна из участниц.

«Надо защищаться. У нас с таким вирусом еще не было больных», – считает другой протестующий.

«Почему мы здесь? Это же наш город! Что мы будем делать? Не дай бог оно дальше распространится! Поэтому мы будем здесь стоять! Что они себе думают? Они же ничего не думают.

Если он тут их хочет поселить, то он же тут жить не будет. Никто не даёт гарантии, что их привезут здоровыми», – заявила ещё одна участница акции.

Люди были настроены решительно, они стояли, несмотря на дождь, многие были без зонтов. По словам участников, которые прикатили даже полевую кухню, дежурить собирались всю ночь.