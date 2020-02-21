В Тернопольском облсовете назвали геноцидом эвакуацию соотечественников из Китая на Украину

21.02.2020, Тернополь, Павел Егоров

Решение властей о размещении эвакуированных из Китая граждан Украины в санатории «Медоборы» на Тернопольщине можно расценивать как геноцид украинского народа.

Об этом во время сессии 19 февраля заявил замглавы Тернопольского областного совета Василий Деревляный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Первый заместитель главы областного совета Василий Деревляный говорил о том, что решение нынешней власти поселить эвакуированных в густо населенных районах является геноцидом украинского народа и обратил внимание на нарушения законодательства и дезинформацию общества при принятии решений относительно намерений правительства Украины разместить на территории Тернопольской области в селе Конопковка Теребовлянского района в санатории «Медоборы» около 100 человек, эвакуированных из Китая, а также указал на абсолютную неподготовленность санатория «Медоборы» к принятию эвакуированных из Китая. Василий Деревляный призвал поддержать общину в сопротивлении», – говорится в сообщении пресс-службы Тернопольского облсовета.