В Теробороне недобор кадров – все боеспособные бегут в Польшу на заработки

Украинские офицеры и экс-каратели «АТО» предпочитают службе в ВСУ и «защите» Украины заработки за границей.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве завил мэр города Чертков Владимир Шматько, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В системе развёртывания обороны в Тернопольской области есть проблемы – те, кто сегодня должны пойти на контракт в территориальную оборону, это ориентировочно 50 офицеров, у них маленькая заработанная плата.

Казалось бы, у нас тут враг и мы не про деньги говорим, но на Западе, когда все наши взрослые мужчины и женщины массово едут за границу и там работают, чтобы прокормить семьи, сегодня встать и подписать контракт и стать на защиту страны – в этом проблема», – сказал он.