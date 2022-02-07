В Теробороне недобор кадров – все боеспособные бегут в Польшу на заработки

07.02.2022  21:29 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
Просмотров:
 
Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Экономика коллапса
Новости Украины

Украинские офицеры и экс-каратели «АТО» предпочитают службе в ВСУ и «защите» Украины заработки за границей.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве завил мэр города Чертков Владимир Шматько, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские офицеры и экс-каратели «АТО» предпочитают службе в ВСУ и «защите» Украины заработки за...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



«В системе развёртывания обороны в Тернопольской области есть проблемы – те, кто сегодня должны пойти на контракт в территориальную оборону, это ориентировочно 50 офицеров, у них маленькая заработанная плата.

Казалось бы, у нас тут враг и мы не про деньги говорим, но на Западе, когда все наши взрослые мужчины и женщины массово едут за границу и там работают, чтобы прокормить семьи, сегодня встать и подписать контракт и стать на защиту страны – в этом проблема», – сказал он.

Кроме того, политолог отметил, что даже ветераны так называемого «АТО» не хотят подписывать контракт с подразделением территориальной обороны.

«У меня на приёме были ветераны «АТО», они хотят защищать страну, но военнослужащим нужно увеличивать зарплаты, потому что нельзя на 14 тысяч гривен сегодня служить украинскому войску, потому что рост цен на всё, тарифы и так далее», – заключил Шматько.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть