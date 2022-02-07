В Теробороне недобор кадров – все боеспособные бегут в Польшу на заработки
Украинские офицеры и экс-каратели «АТО» предпочитают службе в ВСУ и «защите» Украины заработки за границей.
Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве завил мэр города Чертков Владимир Шматько, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В системе развёртывания обороны в Тернопольской области есть проблемы – те, кто сегодня должны пойти на контракт в территориальную оборону, это ориентировочно 50 офицеров, у них маленькая заработанная плата.
Казалось бы, у нас тут враг и мы не про деньги говорим, но на Западе, когда все наши взрослые мужчины и женщины массово едут за границу и там работают, чтобы прокормить семьи, сегодня встать и подписать контракт и стать на защиту страны – в этом проблема», – сказал он.
Кроме того, политолог отметил, что даже ветераны так называемого «АТО» не хотят подписывать контракт с подразделением территориальной обороны.
«У меня на приёме были ветераны «АТО», они хотят защищать страну, но военнослужащим нужно увеличивать зарплаты, потому что нельзя на 14 тысяч гривен сегодня служить украинскому войску, потому что рост цен на всё, тарифы и так далее», – заключил Шматько.
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