«В тихой гавани не отсидитесь»: Геращенко угрожает Германии и недоволен США

Вместо того, чтобы ускорить поставки вооружения на Украину, руководство Германии предпочитает оставаться в стороне.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил советник главы МВД, экс-депутат Верховной рады Антон Геращенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Геращенко раскритиковал Запад за слишком низкую интенсивность поставок вооружений и обвинил ФРГ в нежелании помогать Украине.

«Если они будут дальше нам давать оружие по чайной ложке, затягивать с предоставлением оружия, то может быть большая беда, может быть трагедия всемирного масштаба. Украинские герои показали, что они способны останавливать и бить Путина, но для того, чтобы возвращать наши территории, чтобы контратаковать, нам нужно большое количества оружия.

Тех 108-милиметровых гаубиц М777 совершенно недостаточно, систем реактивного залпового огня MLRS мы просили три месяца, на сегодня их дали американцы четыре, англичане три для того, чтобы обучать наших ребят. Понятно, обучение нужно, но обучите, пожалуйста, 200-300 наших бригад, чтобы мы могли получить 200-300 систем РСЗО и выжигать этих негодяев, пришедших на нашу землю…

У украинского народа действительно есть много вопросов к правительству Германии – о том, как нам перед войной предлагали пять тысяч касок и пять тысяч бронежилетов мы все помним, и то, как запрещали пролетать английским самолетам с «Джавелинами», NLAW – мы тоже это помним.

Немцы, если они хотят отсидеться в тихой гавани, это не получится. Уже немецкий народ свое слово сказал, немецкий народ на стороне народа Украины, поэтому политики немецкие должны выполнять волю своего народа, а немецкий народ хочет, чтобы справедливость восторжествовала, чтобы война закончилась. Но закончить ее можно только одним путем – предоставляя нам оружие, не считаясь с целями», – заявил Геращенко.