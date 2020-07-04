В Тирасполе открыли памятник российским миротворцам

04.07.2020, Москва, Елена Острякова

Памятник российским военнослужащим, участвовавшим в миротворческой операции на Днестре, был открыт в столице Приднестровья Тирасполе в 25-ю годовщину создания Оперативной группы российских войск (ОГРВ).

Об этом сообщает телеканал «Первый Приднестровский», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Российский солдат был, есть и останется защитником людей, проживающих в Приднестровье. ОГРВ – это составная часть миротворческой миссии лично для меня. Мы ее поддерживаем, и представить себе российских миротворцев оторванными от ОГРВ невозможно, нереально, да и нельзя. Все выпады тех или иных политиков с правого берега и из-за океана направлены на разрушение миротворческой миссии. И к миру они не имеют никакого отношения», – сказал президент Приднестровья Вадим Красносельский, подразумевая звучащие с Запада и из Кишинева требования о выводе российских миротворцев.

ОГРВ является преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Более 90% личного состава ОГРВ также составляют граждане Приднестровья, имеющие двойное гражданство.

Вывода ОГРВ («российских войск с территории Молдовы») требовали как прозападный молдавский премьер Майя Санду, так и новый глава правительства Ион Кику, считающийся креатурой условно пророссийского президента Игоря Додона.