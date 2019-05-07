В Тирасполе ответили на хитрую попытку ОБСЕ затолкать ПМР в Молдову
Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак полагает, что Приднестровью нужно предоставить особый статус при сохранении территориальной целостности Молдовы.
Об этом он заявил сегодня во время переговоров с министром иностранных дел Молдовы Тудором Ульяновским, передает ЕАDaily.
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«Словакия как председательствующая в ОБСЕ страна внесет вклад в процесс приднестровского урегулирования на основе суверенитета и территориальной целостности Республики Молдавия в рамках международно признанных границ этого государства с особым статусом для Приднестровского региона», – сказал Лайчак.
Переговоры о статусе Приднестровья пройдут на следующей неделе в Брюсселе. Дипломаты договорились их активизировать.
Однако, что касается «предмета переговоров», то Приднестровская Молдавская республика придерживается иного взгляда на свой будущий статус. Министр иностранных дел ПМР заявил недавно в интервью «Комсомольской правде», что республика добьется международного признания в течение 5-10 лет.
«У Приднестровья практически безупречные политико-правовые и исторические основания для широкого международного признания независимости. Приднестровье проявило готовность к реализации воли народа, наша независимость построена на их волеизъявлении. Понимание того, что Приднестровье уже давно состоялось как самостоятельный субъект международных отношений, открытый, миролюбивый, экономически жизнеспособный, появляется у всё большего числа наших международных партнеров. А следующим шагом от признания де-факто реальности должно стать признание Приднестровья де-юре», – подчеркнул Игнатьев.
Спасибо!
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