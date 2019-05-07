В Тирасполе ответили на хитрую попытку ОБСЕ затолкать ПМР в Молдову

07.05.2019, Москва, Елена Острякова

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак полагает, что Приднестровью нужно предоставить особый статус при сохранении территориальной целостности Молдовы.

Об этом он заявил сегодня во время переговоров с министром иностранных дел Молдовы Тудором Ульяновским, передает ЕАDaily.

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«Словакия как председательствующая в ОБСЕ страна внесет вклад в процесс приднестровского урегулирования на основе суверенитета и территориальной целостности Республики Молдавия в рамках международно признанных границ этого государства с особым статусом для Приднестровского региона», – сказал Лайчак.

Переговоры о статусе Приднестровья пройдут на следующей неделе в Брюсселе. Дипломаты договорились их активизировать.

Однако, что касается «предмета переговоров», то Приднестровская Молдавская республика придерживается иного взгляда на свой будущий статус. Министр иностранных дел ПМР заявил недавно в интервью «Комсомольской правде», что республика добьется международного признания в течение 5-10 лет.

«У Приднестровья практически безупречные политико-правовые и исторические основания для широкого международного признания независимости. Приднестровье проявило готовность к реализации воли народа, наша независимость построена на их волеизъявлении. Понимание того, что Приднестровье уже давно состоялось как самостоятельный субъект международных отношений, открытый, миролюбивый, экономически жизнеспособный, появляется у всё большего числа наших международных партнеров. А следующим шагом от признания де-факто реальности должно стать признание Приднестровья де-юре», – подчеркнул Игнатьев.